به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید تازه تفحص‌شده عباس ملک شاهی چند روز پیش توسط کمیته جستجوی ستاد کل نیروهای مسلح تفحص و در جریان تفحص پیدا و از طریق آزمایشات دی ان ای شناسایی شد.

مراسم وداع با این شهید والامقام امشب ساعت ۲۲ و همزمان با سالگرد شهادت امام جعفر صادق (ع)در مسجدالنبی شهر کرمانشاه برگزار می شود.

همچنین مراسم خاکسپاری این شهید والامقام سه‌شنبه ساعت ۸:۳۰ از مسجد جامع به سمت گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می شود.

گفتنی است، این شهید والامقام در منطقه عمومی حاج عمران در سال ۶۶ در عملیات نصر ۹ در لشکر ۶۴ ارومیه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.