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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

پیکر شهید عباس ملک شاهی تشییع می‌شود

پیکر شهید عباس ملک شاهی تشییع می‌شود

کرمانشاه_ پیکر شهید تازه تفحص‌شده عباس ملک شاهی سه‌شنبه هفته جاری تشییع و به خاک سپرده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید تازه تفحص‌شده عباس ملک شاهی چند روز پیش توسط کمیته جستجوی ستاد کل نیروهای مسلح تفحص و در جریان تفحص پیدا  و از طریق آزمایشات دی ان ای شناسایی شد.

مراسم وداع با این شهید والامقام امشب ساعت ۲۲ و همزمان با سالگرد شهادت امام جعفر صادق (ع)در مسجدالنبی شهر کرمانشاه برگزار می شود.

همچنین مراسم خاکسپاری این شهید والامقام سه‌شنبه ساعت ۸:۳۰ از مسجد جامع به سمت گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می شود.

گفتنی است،  این شهید والامقام در منطقه عمومی حاج عمران در سال ۶۶ در عملیات نصر ۹ در لشکر ۶۴ ارومیه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

کد مطلب 4341716

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