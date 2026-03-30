به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گزارش عملکرد دولت در سی و یکمین روز جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: در ادامه آنچه به نام آوار امروز بر سر مردم عزیز ما وارد می‌شود، آوار خانه‌هایشان نیست، بلکه آبشار بغض و کینه‌ای است که استبداد جهانی از مقاومت ۴۷ ساله مردم عزیزمان در طول این سال‌ها دیده است، لذا بپذیریم که ما در یک مسیر بزرگ تاریخی قرار داریم و با بزرگترین قدرت نظامی دنیا می‌جنگیم و به حق آنها را به زانو درآورده‌ایم.

وی ادامه داد: وجدان بیدار آدم‌ها در سراسر دنیا، فارغ از جغرافیا، استبداد را نمی‌پذیرد و شاهد این بودیم که مردم آمریکا علیه سیاست‌ها و اقدامات مستبدانه ترامپ اعتراض کردند و به خیابان‌ها آمدند و جالب‌تر اینکه عده‌ای بی‌وطن، فردای آن روز برای حمایت از ترامپ دوباره به خیابان‌ها آمدند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: وطن و مادر شبیه همدیگر است، لذا فراموش نکنیم آدمی که وطن ندارد، هیچ چیز ندارد.

وی ادامه داد: اما دشمن آمریکایی و صهیونیستی به هیچ‌کدام از مرزهای قوانین بین‌الملل پایبند نبوده؛ نه تنها به اخلاق که جای خود دارد، بلکه به هیچ‌کدام از مرزهایی که برای جنگ هم تعریف شده، پایبند نبوده است.

مهاجرانی عنوان کرد: در تمام قوانین جنگی، حمله به دانشگاه‌ها و حمله به رسانه‌ها جزو ممنوعیت‌هاست، اما شاهد حمله به آنها بودیم و دیدیم که به تلویزیون العربیه در تهران حمله شد و به شبکه راشا تودی نیز آسیب وارد شد.

وی بیان کرد: همینطور حمله به دانشگاه‌ها را داشتیم؛ دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دانشگاه‌هایی بودند که علاوه بر دانشگاه‌های قبلی که راجع به آن‌ها صحبت شده بود، از جمله دانشگاه ارومیه و خوابگاه دانشگاه هرمزگان، به لیست جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام دادند، اضافه شدند.

وی افزود: شب گذشته شاهد حمله به تأسیسات صنعت برق در استان تهران و البرز بودیم که البته با تلاش‌های جانانه فعالان صنعت برق، الحمدالله به پایداری شبکه رسیدیم.

مهاجرانی ضمن تشکر از کسانی که بدون وقفه در راستای برگرداندن زندگی مردم به صورت عادی تلاش می کنند، اظهار کرد: در راستای افشای سیاست‌های تجاوزگرانه و کشتار مردمانمان، اعلام می کنیم که تعداد شهدای زن ۲۴۶ نفر، شهدای کمتر از ۱۸ سال ۲۱۶ نفر و شهدای کمتر از پنج سال ۱۷ نفر رسیده است.

سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در این مدت، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پس از بازدیدی که وزیر از بخش‌های آسیب‌دیده مجتمع فولاد مبارکه در اصفهان داشت، تاکید کرد که با توجه به اینکه صنعت فولاد در ایران بومی شده است، ان‌شاءالله به زودی شاهد برگشتن قسمت‌های آسیب‌دیده به خط تولید خواهیم بود. از طرف دیگر، یکی از نکاتی که در طول سال‌های گذشته به عنوان دستاورد برای صنایع ما محسوب می شود، بومی‌سازی صنایع ماست و این کمک می کند که در عین حال که به هر حال در حملات دشمن آسیب می‌خوریم، ولی توان بازسازی ما بومی‌ است و این توان درون‌زا ناشی از تاکیدی است که در حوزه‌های علم و در حوزه‌های اقتصاد در کشور به درستی مصروف شده است.

مهاجرانی ادامه داد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است که تداوم امور آموزشی و برگزاری کلاس‌های درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از ۱۵ فروردین ماه در دستور کار قرار گرفته و برگزاری کلاس‌های درسی در دانشگاه و آموزش عالی تا اطلاع بعدی به صورت مجازی خواهد بود و جلسات دفاع از پایان‌نامه‌ها، رساله و پیشنهادهای تکمیلی هم می‌تواند به صورت مجازی برگزار شود.

وی بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرده که با توجه به شرایط کشور، ضمن تاکید بر عدم مراجعات حضوری، خدمات دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های ارتباطی به صورت غیرحضوری در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت و به همین جهت سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک رفاه کارگران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق آینده‌ساز و بانک توسعه تعاون اعلام کردند که خدمات خودشان را از طریق سامانه‌های الکترونیکی و شماره‌های تماسی که اعلام خواهد شد، ارائه خواهند کرد.

مهاجرانی در خصوص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده است که هتل‌ها و مراکز اقامتی و بوم‌گردی‌ها در حال ارائه خدمت به مسافران هستند و در استان‌های مهمان‌پذیر که بیشترین حجم مسافر و پذیرش میهمان را داشتند، با حداکثر توان در خدمت مردم عزیزمان هستند.

وی افزود: همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که شرکت‌های بیمه در سراسر کشور خدمات خودشان را به صورت بدون وقفه ادامه می‌دهند و ارائه خدمات صدور بیمه‌نامه، ارزیابی و پرداخت خسارت به صورت حضوری و برخط در تعطیلات نوروز هم برقرار بوده و سامانه‌های غیرحضوری و مراکز تماس شرکت‌های بیمه به صورت ۲۴ ساعته فعال و همچنین امکان خرید بیمه پوشش خطر جنگ به عنوان الحاقیه در برخی از بیمه‌نامه‌ها هم فراهم شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به موضوع بارش‌های اخیر، اظهار کرد: همزمان با بارش‌های اخیر و وقوع سیلاب در برخی از استان‌های کشور، مجموعه‌ای از عملیات گسترده برای مهار روان‌ آب‌ها، مدیریت خسارت و بازسازی تأسیسات آبرسانی انجام شده است.

وی در رابطه با انسجام اجتماعی و حضور شبانه مردم در خیابان‌ها، تاکید کرد : شاهدیم که مردم بیش از ۳۰ شب است که در خیابان‌ها هستند. به معنای واقعی قدرت موشک‌ها و برگ برنده ما در تمام عملیات نظامی، مردم هستند و این نشان از مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی دارد.

مهاجرانی عنوان کرد: بیش از ۴۰۰ چهره فرهنگی و هنری کشور در دفاع از وطن و مدافعان آن در برابر دشمنان متجاوز، مطلبی را نوشتند که چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری در حوزه‌های گوناگون از جمله نویسندگان، فعالان فرهنگی، اهالی سینما، بازیگران، کارگردانان، شاعران، نویسندگان، خوانندگان، آهنگسازان و هنرمندان هنرهای تجسمی طی روزهای گذشته به موضع‌گیری در برابر تجاوز به خاک کشور عزیزمان پرداختند و بر ضرورت همبستگی و حفظ وحدت ملی در دفاع از ایران تاکید کردند.

وی با بیان اسامی برخی از این هنرمندان، تشریح کرد: غلامحسین ابراهیمی دینانی، عمادالدین باقی، مصطفی رحماندوست، مصطفی محقق داماد، بهزاد فراهانی، هدی زین‌العابدین، ابراهیم حاتمی‌کیا، ایرج طهماسب، رسول صدرعاملی، مجید مجیدی، محمود دولت‌آبادی، بهمن فرمان‌آرا، حسن فتحی، حسام‌الدین سراج، پرویز پرستویی، رضا صادقی، محسن چاوشی، رضا میرکریمی، پرواز همای، علیرضا داوودنژاد، جمشید هاشم‌پور، امیر دژاکام، مریلا زارعی و بسیاری دیگر که در فهرست ما جا نشد، از جمله این افراد هستند که نسبت به تجاوز دشمن موضع‌گیری کردند.

مهاجرانی افزود : این چنین است که ایران سالیان سال است که در این فلات پابرجاست، به جهت اینکه فارغ از تمام تفکرهای سیاسی، فارغ از تمام نگرش‌هایی که وجود دارد و حتی گله‌هایی که وجود دارد، فارغ از همه اینها همه ما امروز به ایران فکر می‌کنیم.