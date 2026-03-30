همکاری وزیر علوم و معاون علمی در جبران خسارت ناشی از جنگ به مراکز علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر تداوم همکاری و روابط فی‌مابین به منظور جبران خسارت مالی ناشی از تجاوز دشمن به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور؛ توافقات مهم و قابل توجهی صورت گرفت.

دکتر سیمایی ضمن تقدیر از فعالیت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور حمایت از پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها بر لزوم استفاده موثر از منابعِ مالی در اختیار طرفین در راستای تعمیر، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها برای دستیابی به استاندارهای مورد نیاز در راستای جهش علمی کشور و حفظ اشتغال شرکت‌های فناور و دانش بنیان خسارت دیده از جنگ رمضان تاکید کردند.

همچنین دکتر افشین بر تداوم و تقویت حمایت‌های معاونت علمی از دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تاکید کرده و همکاری طرفین را بی‌سابقه و رو به گسترش توصیف کرد.