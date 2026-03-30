به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سفر رئیس ستاد سفر خراسان جنوبی به همراه جمعی از اعضای این ستاد به استان، بازارچه دائمی و اختصاصی رسالت در شهر حاجیآباد زیرکوه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در این بازارچه، بانوان شهرستان زیرکوه تولیدات صنایعدستی خود را عرضه کردهاند و علاوه بر آن، برخی از کالاهای تنظیم بازار از جمله میوه و برنج نیز در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
این بازارچه دائمی دارای ۱۳ غرفه است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، هر هفته در روزهای سهشنبه تولیدات بانوان شهرستان زیرکوه برای فروش در آن عرضه میشود.
سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی همچنین در ادامه این سفر از بازارچه صنایعدستی و چادرهای عشایری این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک با صنعتگران صنایعدستی و عشایر منطقه گفتوگو کرد.
نظر شما