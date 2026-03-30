به گزارش خبرنگار مهر در حالی که بسیاری از کشورها در مسیر گذار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های پرمصرف حرکت می‌کنند، بحث درباره تنوع‌بخشی به سبد سوخت در بخش حمل‌ونقل بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند استفاده از خودروهای دیزلی سبک با فناوری‌های جدید و همچنین توسعه موتورهای کم‌مصرف مبتنی بر گاز مایع (LPG) می‌تواند به کاهش مصرف سوخت مایع و بهبود بهره‌وری انرژی در ناوگان حمل‌ونقل کمک کند.

حمل‌ونقل جاده‌ای در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی از مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی، انتخاب نوع سوخت و فناوری پیشرانه خودروها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر مصرف انرژی، هزینه‌های اقتصادی و میزان آلایندگی داشته باشد. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌گذاران و متخصصان حوزه انرژی بر این باورند که ترکیبی از فناوری‌های مختلف، از جمله خودروهای دیزلی سبک با بازده بالا و موتورهای کم‌مصرف LPG، می‌تواند به ایجاد توازن در سبد سوخت کمک کند.

کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند نسل جدید موتورهای دیزلی تفاوت قابل توجهی با موتورهای دیزلی قدیمی دارند. استفاده از سامانه‌های پیشرفته تزریق سوخت، توربوشارژرهای بهینه و فیلترهای جذب ذرات معلق باعث شده است که این موتورها علاوه بر مصرف کمتر، آلایندگی بسیار پایین‌تری نیز داشته باشند. به گفته تحلیلگران، خودروهای دیزلی سبک به دلیل بازده حرارتی بالاتر، در مقایسه با بسیاری از موتورهای بنزینی مصرف سوخت کمتری دارند.

برخی مطالعات نشان می‌دهد که بازده موتورهای دیزلی می‌تواند تا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از موتورهای بنزینی مشابه باشد. این موضوع به ویژه در خودروهای تجاری سبک و ناوگان حمل‌ونقل شهری اهمیت پیدا می‌کند؛ بخشی که روزانه مسافت‌های طولانی طی می‌کند و سهم بالایی در مصرف سوخت دارد.

در همین حال، گاز مایع یا LPG نیز در سال‌های اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته است. LPG که ترکیبی از پروپان و بوتان است، به عنوان یکی از سوخت‌های نسبتاً پاک‌تر شناخته می‌شود و در بسیاری از کشورها به عنوان سوخت جایگزین در خودروها استفاده می‌شود. کارشناسان می‌گویند موتورهای پایه LPG یا موتورهای دوگانه‌سوزی که به طور ویژه برای این سوخت طراحی شده‌اند، می‌توانند مصرف سوخت را کاهش داده و آلایندگی کمتری نسبت به برخی سوخت‌های مایع تولید کنند.

به گفته متخصصان حوزه انرژی، یکی از مزیت‌های LPG این است که زیرساخت توزیع آن در بسیاری از کشورها تا حدی وجود دارد و توسعه آن نسبت به برخی سوخت‌های جایگزین دیگر هزینه کمتری نیاز دارد. همچنین تبدیل برخی خودروهای موجود به سیستم LPG نیز امکان‌پذیر است، هرچند کارشناسان تأکید می‌کنند که موتورهایی که از ابتدا برای این سوخت طراحی شده‌اند عملکرد و بازده بهتری دارند.

تحلیلگران معتقدند تنوع در سبد سوخت حمل‌ونقل می‌تواند به افزایش امنیت انرژی نیز کمک کند. وابستگی بیش از حد به یک نوع سوخت، در صورت بروز اختلال در تأمین یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد کند. از این رو، استفاده هم‌زمان از چند نوع سوخت از جمله بنزین، دیزل، LPG و در برخی موارد گاز طبیعی می‌تواند ریسک‌های ناشی از وابستگی به یک منبع خاص را کاهش دهد.

در کنار این موضوع، مسئله هزینه نیز برای مصرف‌کنندگان و دولت‌ها اهمیت دارد. خودروهای کم‌مصرف می‌توانند هزینه‌های سوخت را کاهش دهند و فشار بر بودجه‌های یارانه‌ای را کم کنند. برخی اقتصاددانان انرژی می‌گویند اگر فناوری‌های کارآمدتر در ناوگان حمل‌ونقل گسترش پیدا کند، می‌توان بخشی از رشد تقاضای سوخت را مهار کرد.

با این حال، توسعه خودروهای دیزلی سبک و موتورهای LPG با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها مربوط به نگرانی‌های زیست‌محیطی درباره آلاینده‌های دیزلی، به‌ویژه اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق است. هرچند فناوری‌های جدید تا حد زیادی این آلاینده‌ها را کاهش داده‌اند، اما همچنان برخی فعالان محیط زیست نسبت به گسترش خودروهای دیزلی محتاط هستند.

در مقابل، طرفداران این فناوری‌ها معتقدند نسل جدید موتورهای دیزلی با استانداردهای آلایندگی سخت‌گیرانه طراحی شده‌اند و در صورت استفاده از سوخت استاندارد و نگهداری مناسب، می‌توانند عملکرد زیست‌محیطی قابل قبولی داشته باشند. به گفته آنان، مقایسه میان فناوری‌های قدیمی و جدید دیزلی ممکن است تصویر دقیقی از وضعیت فعلی ارائه ندهد.

در مورد LPG نیز چالش‌هایی مانند توسعه شبکه توزیع، استانداردسازی تجهیزات و اطمینان از ایمنی سامانه‌های سوخت‌رسانی مطرح است. با این حال، تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که با تدوین مقررات مناسب و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌توان استفاده از این سوخت را به شکل گسترده‌تری توسعه داد.

در بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند با ارائه مشوق‌های مالی، استفاده از خودروهای کم‌مصرف یا سوخت‌های جایگزین را افزایش دهند. این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش مالیات، تسهیلات خرید خودرو یا حمایت از توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی باشد.

کارشناسان صنعت انرژی می‌گویند آینده سبد سوخت حمل‌ونقل احتمالاً ترکیبی از فناوری‌های مختلف خواهد بود. در کنار گسترش خودروهای برقی، برخی سوخت‌های مایع و گازی همچنان نقش مهمی در دهه‌های آینده ایفا خواهند کرد، به ویژه در بخش‌هایی که برقی‌سازی آن‌ها دشوارتر است.

در این میان، خودروهای دیزلی سبک با بازده بالا و موتورهای کم‌مصرف LPG می‌توانند به عنوان گزینه‌هایی میان‌مدت برای کاهش مصرف سوخت و بهبود کارایی ناوگان حمل‌ونقل مطرح شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند که تصمیم‌گیری درباره ترکیب مناسب سبد سوخت باید بر اساس مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط اقتصادی، زیرساخت‌های موجود، ملاحظات زیست‌محیطی و ویژگی‌های ناوگان حمل‌ونقل هر کشور انجام شود.

برخی تحلیلگران می‌گویند رویکرد مرحله‌ای در اصلاح سبد سوخت می‌تواند راهکاری عملی‌تر باشد. در این رویکرد، ابتدا با استفاده از فناوری‌های در دسترس و نسبتاً کم‌هزینه مانند موتورهای کم‌مصرف یا سوخت‌های جایگزین موجود، مصرف انرژی کاهش می‌یابد و هم‌زمان زمینه برای گذار تدریجی به فناوری‌های پیشرفته‌تر فراهم می‌شود.

در نهایت، بسیاری از متخصصان بر این باورند که مدیریت تقاضای سوخت در بخش حمل‌ونقل نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها و فناوری‌هاست. خودروهای دیزلی سبک نسل جدید و موتورهای پایه LPG می‌توانند بخشی از این راهکار باشند، اما موفقیت آن‌ها به نحوه طراحی سیاست‌ها، کیفیت سوخت، استانداردهای فنی و میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بستگی خواهد داشت.