به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز دوشنبه در دیدار با شمس‌الله سلامی مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور اظهار کرد: به دنبال پیگیری‌های صورت‌گرفته مدیریت بیمه حوادث غیرمترقبه در خوزستان حضور یافتند تا روند ارزیابی و پرداخت خسارات سیل‌زدگان تسریع یابد.

وی گفت: قرار شده مدیریت بحران استانداری با همکاری بنیاد مسکن خسارات وارده را برآورد کنند که ان‌شاءالله کمک خواهند کرد که هر واحدی که در هر یک از شهرها آسیب دیده تا جایی که مقدور هست خسارات مربوطه پرداخت و شرایطی برای سیل‌زدگان فراهم شود که مشکل و دغدغه‌ای نداشته باشند.

استاندار خوزستان گفت: به هر حال این کمک مؤثر و به‌جای دولت هست که تشکر می‌کنیم و ان‌شاءالله با محاسبه کلیه خسارات واردشده از جمله خسارات سازه‌ای و همچنین وسایل خانگی مدنظر قرار بگیرد.

شمس‌الله سلامی مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز گفت: از فردا تیم‌های کارشناسی ارزیابی خسارات به صورت میدانی کار خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: برای جبران خسارات لوازم خانگی نیز مدیریت بحران استانداری برنامه‌ریزی لازم را خواهد داشت تا رضایت مردم جلب شود.