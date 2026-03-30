  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

تشریح نحوه ارزیابی و پرداخت خسارت‌های جنگ رمضان در آذربایجان‌شرقی

تبریز-اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای نحوه ارزیابی و پرداخت خسارت‌های جنگ رمضان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی آمده است:

به استحضار مردم شریف استان آذربایجان شرقی می‌رساند، بر اساس مصوبات ستاد بازسازی استان، شهروندان محترمی که واحدهای مسکونی، خودرو، واحدهای صنعتی و سایر اموال آن‌ها در اثر جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده است، به ترتیب ذیل، مراجعه و پیگیری نمایند:

۱. کسانی که واحدهای مسکونی یا تجاری آن‌ها آسیب دیده، جهت برآورد و پرداخت خسارت در شهر تبریز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تبریز و در سایر شهرستانها به بنیاد مسکن شهرستان‌های مربوطه مراجعه فرمایند.

۲. ارزیابی و جبران خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه سبک و سنگین توسط بیمه ایران انجام می‌شود. لازم است افراد خسارت دیده به شعب بیمه ایران در سطح استان مراجعه نمایند.

۳. مالکین واحدهای صنعتی و همچنین واحدهای وابسته به کشاورزی جهت ارزیابی خسارت‌های وارده می بایست به ادارات صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شهرستان‌های مربوطه مراجعه نمایند.

بدیهی است پیگیری‌های لازم برای جبران خسارت‌های وارده در اسرع وقت در حال انجام می‌باشد.

کد مطلب 6787496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها