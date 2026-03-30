به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجانشرقی آمده است:
به استحضار مردم شریف استان آذربایجان شرقی میرساند، بر اساس مصوبات ستاد بازسازی استان، شهروندان محترمی که واحدهای مسکونی، خودرو، واحدهای صنعتی و سایر اموال آنها در اثر جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده است، به ترتیب ذیل، مراجعه و پیگیری نمایند:
۱. کسانی که واحدهای مسکونی یا تجاری آنها آسیب دیده، جهت برآورد و پرداخت خسارت در شهر تبریز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تبریز و در سایر شهرستانها به بنیاد مسکن شهرستانهای مربوطه مراجعه فرمایند.
۲. ارزیابی و جبران خسارتهای وارده به وسایل نقلیه سبک و سنگین توسط بیمه ایران انجام میشود. لازم است افراد خسارت دیده به شعب بیمه ایران در سطح استان مراجعه نمایند.
۳. مالکین واحدهای صنعتی و همچنین واحدهای وابسته به کشاورزی جهت ارزیابی خسارتهای وارده می بایست به ادارات صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شهرستانهای مربوطه مراجعه نمایند.
بدیهی است پیگیریهای لازم برای جبران خسارتهای وارده در اسرع وقت در حال انجام میباشد.
