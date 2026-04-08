به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی آذربایجان شرقی آمده است:
ضمن عرض تسلیت و تعزیت شهادت قائد امت حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدس سره) و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم و تبریک پیروزی شکوهمند کشور عزیزمان بر علیه تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی؛ به استناد تصمیمات متخذه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان و پیرو نامه شماره ۲۴۳۸ - ۱۴۰۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی، بانکها و بیمه ها از روز شنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی در راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان عزیز به شرح زیر خواهد بود:
۱- ساعت فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی از ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ اعلام میشود.
۲- صددرصد کارکنان دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمهها به صورت حضوری ایفای وظیفه خواهند نمود.
۳- نحوه فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تابع بخشنامههای ابلاغی دستگاههای متبوعه خود خواهند بود.
۴- دورکاری روزهای پنجشنبه باستناد بخشنامه شماره ۱۶۷۷۵۶ - ۱۴۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر میباشد.
شایان ذکر است دستگاههای خدماترسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و دهیاریها از شمول بند ۴ این بخشنامه مستثنی میباشند.
