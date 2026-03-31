  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

اطلاعیه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی از ۱۵ فروردین۱۴۰۵

تبریز-معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی طی بخشنامه‌ای، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان را از پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مفاد بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی به شرح ذیل است:

در راستای صیانت از سرمایه‌های انسانی دستگاه‌ها و تداوم ارائه خدمات به مردم از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل اعلام می‌شود:

ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی از ۸ تا ۱۴ اعلام می‌شود.

۴۰ درصد از کارکنان دستگاه‌ها حضوری و مابقی به صورت دورکاری ایفاء وظیفه می‌کنند.

اولویت دورکاری با بانوان است بویژه بانوان باردار، سرپرست خانوار و دارای فرزندان دارای معلولیت یا دارای فرزندان شش سال و کمتر.

همچنین کارکنان دارای مشکلات ریوی و قلبی و بیماری‌های صعب‌العلاج در اولویت دورکاری هستند.

حضور مدیران و معاونان دستگاه‌ها در محل کار الزامی است.

مدیران موظفند در تقسیم دورکاری عدالت را میان کارکنان رعایت کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که تمام کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار برخوردار باشند.

حضور حداقل ۶۰ درصد از کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها در تمامی شعبات الزامی است.

دستگاه‌های عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه بهداشت، درمان، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای نظا می، انتظامی، امنیتی و دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی و موظف به حضور در محل کار خود هستند.

به دلیل شرایط جنگی، دورکاری روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی معتبر می‌باشد.

در راستای خدمات‌رسانی مناسب و مطلوب به شهروندان و عدم ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی براساس صلاحدید دستگاه‌های اجرایی، حضور کارکنان جهت بهبود کیفیت خدمات‌رسانی قابل افزایش می باشد.

کد مطلب 6788097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها