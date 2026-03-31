به گزارش خبرگزاری مهر، مفاد بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی به شرح ذیل است:
در راستای صیانت از سرمایههای انسانی دستگاهها و تداوم ارائه خدمات به مردم از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل اعلام میشود:
ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی از ۸ تا ۱۴ اعلام میشود.
۴۰ درصد از کارکنان دستگاهها حضوری و مابقی به صورت دورکاری ایفاء وظیفه میکنند.
اولویت دورکاری با بانوان است بویژه بانوان باردار، سرپرست خانوار و دارای فرزندان دارای معلولیت یا دارای فرزندان شش سال و کمتر.
همچنین کارکنان دارای مشکلات ریوی و قلبی و بیماریهای صعبالعلاج در اولویت دورکاری هستند.
حضور مدیران و معاونان دستگاهها در محل کار الزامی است.
مدیران موظفند در تقسیم دورکاری عدالت را میان کارکنان رعایت کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که تمام کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار برخوردار باشند.
حضور حداقل ۶۰ درصد از کارکنان بانکها و بیمهها در تمامی شعبات الزامی است.
دستگاههای عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه بهداشت، درمان، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، شهرداریها، دهیاریها و نیروهای نظا می، انتظامی، امنیتی و دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی و موظف به حضور در محل کار خود هستند.
به دلیل شرایط جنگی، دورکاری روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی معتبر میباشد.
در راستای خدماترسانی مناسب و مطلوب به شهروندان و عدم ایجاد وقفه در خدماترسانی براساس صلاحدید دستگاههای اجرایی، حضور کارکنان جهت بهبود کیفیت خدماترسانی قابل افزایش می باشد.
