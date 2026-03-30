آغاز پویش «همه ایران خانه من» در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر دوشنبه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای جنگ رمضان، این پویش را تجلیگر اتحاد و همبستگی ملی دانست و ابراز امیدواری کرد: این روحیه، راه را برای پیروزیهای آتی کشور هموار سازد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در یکصد سال اخیر، کمتر شاهد چنین انسجام و همدلی در سطح کشور بودهایم، بر اهمیت این حرکت مردمی تأکید کرد.
محمدزاده در خصوص سازوکار جبران خسارات، توضیح داد: منازلی که در کلانشهرها دچار آسیب شدهاند، مسئولیت رسیدگی به جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیبدیده به شهرداریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار گردیده است.
وی یادآور شد: در مجموع حدود ۵ هزار واحد مسکونی در سطح استان متحمل خسارت شدهاند که بخش قابل توجهی از این آسیبها مربوط به شیشهها و پنجرهها بوده و در بخشی نیز شاهد تخریب کامل منازل بودهایم.
معاون استاندار با تاکید بر اینکه، در این پویش، تمرکز بر خانوارهایی است که علاوه بر آسیب سازه، اثاثیه منزل خود را نیز از دست دادهاند، اذعان داشت: برای خانههایی که با از دست دادن اثاثیه زندگی مواجه شدهاند و این بخش مهم غالباً مغفول مانده است، در کنار اعتبارات دولتی،از ظرفیت تشکل های مردمنهاد و موسسات خیریه بهره خواهیم برد و سازوکاری در قالب این پویش تعریف شده است تا با دعوت از هموطنان گرانقدر، بتوانیم اثاثیه مورد نیاز را تأمین نماییم.
وی همچنین بر لزوم مدیریت صحیح این فرایند تأکید کرد و توضیح داد: ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ با مدیریت نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار محترم در حال سازماندهی است تا با مردم و تشکلهای مردمی در ارتباط مستمر باشد. این مهم نیازمند انرژی، نگاهی متعالی، همت بلند و ارادهای مقدس است.
محمدزاده افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، ۷۷۰ واحد مسکونی برای تأمین اثاثیه شناسایی شدهاند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، لیست خسارات برآورد شده را تهیه و کمکهای مردمی را از طریق ستاد بحران به دست خانوارها خواهد رساند.
بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان میزان خسارات وارده به مناطق آسیب دیده آذربایجان شرقی
در ادامه مجید فرشی نیز خاطرنشان کرد: کمیته پشتیبانی که ذیل شورای تأمین فعالیت میکند، وظیفه مدیریت بحران، پایداری زیرساختهای حیاتی (آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت) و حمایت از مایحتاج عمومی را بر عهده دارد.
وی افزود: خوشبختانه در بخش زیرساختها با مشکل جدی مواجه نیستیم و مردم احساس ناامنی نکردهاند؛ این مهم مرهون حضور ایثارگرانه مردم و فداکاری نیروهای نظامی و امدادی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی میزان خسارات وارده به مناطق آسیب دیده استان را بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: بخش عمده خسارات وارده جزئی بوده و شامل کرکره، پنجره و درب است. تاکنون خسارت ۱۱۰۰ واحد که دچار آسیب جزئی شدهاند، پرداخت شده است.
فرشی همچنین به واحدهای مسکونی با تخریب اساسی اشاره کرد و گفت: تعداد ۷۰ خانوار که واحدهایشان دچار تخریب ۱۰۰ درصدی شدهاند، اسکان داده شدهاند.
وی اعلام کرد: مبالغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای شهرهای بزرگ و کوچک تسهیلات ودیعه مسکن، تعیین شده است.
فرشی در خصوص نیاز به اثاثیه منزل خاطرنشان کرد: این موضوع در دستورالعملها لحاظ شده و بنیاد مسکن در حال صورتبرداری و ارائه آن به اتحادیه لوازم خانگی برای برآورد هزینه است.
وی بر تشکیل قرارگاه مرکزی برای مدیریت موسسات خیریه تأکید کرد و گفت: این ستاد گامی مثبت در جهت پشتیبانی و جبران خسارات است.
پروین اشراقی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، بنیادها و خیریههای نیکوکاری در این پویش تأکید ورزید و گفت: پس از احصاء کامل خسارات، تقسیم کار صورت گرفته و فعالیتها آغاز خواهد شد.
وی افزود: لازم است ظرفیتهای موجود شناسایی و برای گروههای هدف اعلام شود تا بتوانیم به بهترین نحو به آسیبدیدگان یاری رسانیم.
