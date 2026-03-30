افزایش حوادث نوروزی در سمنان؛ هلال احمر: ۳ فوتی و ۹ مصدوم در یک روز

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه حادثه امروز دوشنبه به مرکز عملیات هلال احمر سمنان اطلاع رسانی شد بیان کرد: حادثه انحراف از جاده و برخورد با گاردریل پژو پارس درکیلومتر ۱۷۶ محور سبزوار به میامی بود که چهار حادثه دیده داشت.

وی با بیان اینکه پایگاه عامل این حادثه شهدای میامی بود که به صحنه اعزام شد افزود: دو حادثه دیده به بیمارستان منتقل شدند.

مدیرعامل هلالی احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه متاسفانه دو فوتی داشت گفت: گرفتار شدن یک نفر در زیر کولتی واتور در روستای حسن آباد از توابع شهرستان دامغان دیگرحادثه امروز بود که یک نفر مصدوم داشت که رها سازی و به بیمارستان منتقل شد.

درخشان بیان کرد: واژگونی دنا پلاس در کیلومتر ۱۷۹ محور سبزوار به میامی دیگر حادثه امروز بود که توسط پایگاه شهدای میامی امداد رسانی شد.

وی افزود: این حادثه نیز یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت که مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از وقوع حادثه گازگرفتگی در مهدیشهر خبر داد و بیان کرد: بعد از ظهر دوشنبه گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منواکسید کربن در روستای ده صوفیان از توابع شهرستان مهدیشهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

درخشان با بیان اینکه بلافاصله تیم پایگاه امدادونجات نیزوا به محل حادثه اعزام شدند افزود: این حادثه سه مصدوم داشت که نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است تاکید کرد: از شهروندان درخواست می شود در استفاده لوازم گرمایشی کمال احتیاط را داشته باشند.