  1. استانها
  2. یزد
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

رئیس اورژانس یزد: ۱۳ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن مسموم شدند

رئیس اورژانس یزد: ۱۳ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن مسموم شدند

یزد - رئیس اورژانس استان گفت: به دنبال سه حادثه جداگانه سیزده نفر در شهرستان یزد، خاتم و مهریز دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن شدند.

به گزارش خبرگزاری، جواد سهیلی گفت: در سه حادثه جداگانه سیزده نفر دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن شدند.

رئیس اورژانس استان یزد گفت: در حادثه اول که روز گذشته ۱۲ فروردین رخ داد تماسی مبنی بر مسمومیت پنج نفر در شهر یزد دریافت شد. بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام و افراد دچار مسمومیت توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

سهیلی ادامه داد: در حادثه دوم نیز که‌ شب گذشته رخ داد سه نفر در شهرستان خاتم دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده که این افراد نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان یزد افزود: در حادثه سوم که صبح امروز ۱۳‌ فروردین به وقوع پیوست پنج نفر در یکی از روستاهای ییلاقی شهرستان مهریز دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی به‌ شهروندان توصیه کرد با رعایت نکات ایمنی از جمله کنترل لوله بخاری و اطمینان از باز بودن آن، استفاده از بخاری استاندارد و عدم روشن کردن ذغال در محیط بسته اتاق از بروز چنین حوادثی جلوگیری کرده و در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف یا خواب‌آلودگی در محیط بسته با وسایل گرمایشی روشن، بلافاصله محیط را ترک کرده و در هوای آزاد قرار گرفته و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 6789665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها