به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوری شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی بسکتبال که در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل در حال برگزاری است، با اشاره به اهمیت حضور در میادین بین‌المللی اظهار کرد: ایران نیازمند حضور فعال در رقابت‌های بین‌المللی است و با توجه به پیشینه و ظرفیت‌های کشور، می‌توانیم در هر شرایطی سربلند ظاهر شویم.

وی با بیان اینکه تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی ساحلی در حال آماده‌سازی است، افزود: با همکاری باشگاه کالای سلیمانی و حمایت‌های انجام‌شده، شرایط مناسبی برای برگزاری اردو فراهم شده و بازیکنان در حال طی مراحل آماده‌سازی هستند.

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: حضور در این رقابت‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی‌های بسکتبال ایران و تقویت جایگاه کشور در عرصه‌های بین‌المللی باشد.

داوری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مسابقات لیگ اشاره کرد و گفت: طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان، برگزاری رقابت‌ها تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده و پس از صدور مجوزهای لازم، درباره نحوه ادامه مسابقات تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم پایان رقابت‌ها در بازه زمانی مشخص افزود: با توجه به محدودیت زمانی، تلاش می‌شود مسابقات حداکثر تا خردادماه به پایان برسد و برای رعایت عدالت، ادامه رقابت‌ها به‌صورت متمرکز در چند استان برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: در بخش مردان تنها یک دیدار از مرحله پلی‌آف باقی مانده و برنامه‌ریزی شده در صورت صدور مجوزها، این مرحله تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین تکلیف شود.

وی درباره رقابت‌های بانوان نیز گفت: در این بخش نیز تنها یک بازی از مرحله پلی‌آف باقی مانده که با برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت متمرکز برگزار خواهد شد تا تکلیف تیم قهرمان مشخص شود.