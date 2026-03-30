۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

بازدید مستمر از نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی لرستان

خرم‌آباد- بازرس کل لرستان از بازدید مستمر از نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در جریان بازدید از بیمارستان امام خمینی(ره). اداره کل ثبت اسناد و املاک شهرستان سلسله ضمن خدا قوت به شهردار و کارکنان مجموعه شهرداری وضعیت خدمات رسانی شهری، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخ گویی به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه از بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سلسله بازدید شد و در این بازدید میدانی ضمن حضور در بخش های تخصصی و ارزیابی بخش های مختلف، از آخرین وضعیت سلامت بیماران و هموطنان آسیب دیده در پی تجاوزات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی و دولت جنایتکار آمریکا را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت استمرار خدمات رسانی بی وقفه و با کیفیت به آسیب دیدگان و بیماران تاکید شد و با حضور بر بالین مجروحان ابن جنگ تحمیلی، ضمن آرزوی شفای عاجل از صبر، پایداری و ایثارگری آنها تجلیل شد.

بازرس کل لرستان، افزود: سپس از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید و روند خدمت رسانی مطلوب به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و تاکیدات لازم ارائه شد.

رضایی، گفت: در جریان این بازرسی، ضمن بررسی مستندات و گزارش‌های میدانی، بر ضرورت ارائه خدمات تأکید شد و همچنین مقرر شد نظارت‌ها به‌ صورت مستمر ادامه یافته و معضلات و مشکلات پس از جمع‌بندی به بازرسی کل استان ارائه شود.

وی بیان داشت: این بازدید در راستای بهبود نظارت‌ها، افزایش رضایت شهروندان و اطمینان از پایبندی به قوانین و ضوابط انجام شد و این بازرسی ها به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد و به مسئولانی که در زمینه ارائه خدمات کوتاهی کنند تذکر لازم داده می شود.

کد مطلب 6787568

