به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در جریان بازدید از بیمارستان امام خمینی(ره). اداره کل ثبت اسناد و املاک شهرستان سلسله ضمن خدا قوت به شهردار و کارکنان مجموعه شهرداری وضعیت خدمات رسانی شهری، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخ گویی به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه از بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سلسله بازدید شد و در این بازدید میدانی ضمن حضور در بخش های تخصصی و ارزیابی بخش های مختلف، از آخرین وضعیت سلامت بیماران و هموطنان آسیب دیده در پی تجاوزات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی و دولت جنایتکار آمریکا را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت استمرار خدمات رسانی بی وقفه و با کیفیت به آسیب دیدگان و بیماران تاکید شد و با حضور بر بالین مجروحان ابن جنگ تحمیلی، ضمن آرزوی شفای عاجل از صبر، پایداری و ایثارگری آنها تجلیل شد.

بازرس کل لرستان، افزود: سپس از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید و روند خدمت رسانی مطلوب به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و تاکیدات لازم ارائه شد.

رضایی، گفت: در جریان این بازرسی، ضمن بررسی مستندات و گزارش‌های میدانی، بر ضرورت ارائه خدمات تأکید شد و همچنین مقرر شد نظارت‌ها به‌ صورت مستمر ادامه یافته و معضلات و مشکلات پس از جمع‌بندی به بازرسی کل استان ارائه شود.

وی بیان داشت: این بازدید در راستای بهبود نظارت‌ها، افزایش رضایت شهروندان و اطمینان از پایبندی به قوانین و ضوابط انجام شد و این بازرسی ها به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد و به مسئولانی که در زمینه ارائه خدمات کوتاهی کنند تذکر لازم داده می شود.