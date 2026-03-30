هشدار نسبت به شیوع بیماری «زنگ زرد» در مزارع گندم لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب رحیمی در سخنانی با اعلام آماده باش کامل واحدهای تخصصی کنترل بیماریهای گیاهی، اظهار داشت: شرایط اقلیمی روزهای اخیر، بهویژه رطوبت بالا و نوسانات دمایی، بستر بسیار مناسبی برای فعال شدن چرخه بیماری زنگ زرد گندم ایجاد کرده است و این موضوع در مناطق جنوبی استان شدت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه هشدارهای تخصصی این مدیریت از ۲۷ اسفند صادر شده است، افزود: در بررسیهای میدانی اخیر، مشخص شد که افزایش رطوبت، مدتدار شدن شبنم صبحگاهی و پیوستگی بارندگیها موجب تسریع جوانهزنی اسپورهای قارچ زنگ زرد شده است، به همین دلیل تیمهای پایش شهرستانی موظف شدهاند وضعیت مزارع را بهصورت روزانه رصد کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در ارقام حساس، به محض مساعد شدن شرایط جوی، سمپاشی هدفمند باید آغاز شود، در صورتی که نخستین لکههای اولیه بیماری روی برگ مشاهده شود، اجرای سمپاشی کلی در سطح مزرعه ضروری است تا از انتشار ثانویه اسپور جلوگیری شود.
رحیمی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام، بیان داشت: زنگ زرد از بیماریهایی است که اگر موج اول آن کنترل نشود، میتواند در فاصله بسیار کوتاه چندین مزرعه را آلوده کند. بنابراین پایش دقیق، اطلاعرسانی بهموقع به کشاورزان و اجرای اقدامات حفاظتی، سه رکن اصلی مدیریت این بیماری است.
وی از کشاورزان خواست هشدارها را جدی بگیرند و توصیههای فنی کارشناسان را سریعاً اجرا کنند، در چنین شرایطی حتی یک روز تأخیر میتواند به افزایش سطح آلودگی و خسارت اقتصادی قابلتوجه منجر شود. رعایت زمان مناسب سمپاشی و استفاده صحیح از سموم توصیهشده، نقش تعیینکنندهای در کنترل زنگ زرد دارد.
