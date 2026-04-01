مردم از برداشت قارچ های سمی و خودرو در طبیعت خودداری کنند 

به گزارش خبرگزاری مهر،در اطلاعیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کساورزی آذربایجان غربی، با هشدار نسبت به برداشت قارچ سمی و خودرو در طبیعت، آمده است: با توجه به مسمومیتهای ناشی از مصرف قارچهای خودرو یا همان وحشی در سالهای گذشته و عدم تشخیص قارچهای خودرو سمی و غیرسمی از طریق شکل ظاهری، به هموطنان توصیه میشود به منظور حفظ سلامت و ایمنی خود از برداشت، خرید و مصرف قارچهای خودرو پرهیز کنند.
شناسایی انواع قارچهای خوراکی با نوع سمی آن بر اساس خصوصیات ظاهری مانند شکل، رنگ، بو و مزه سخت بوده و تنها توسط متخصصان و کارشناسان مجرب قارچ شناسی و گیاهشناسی امکانپذیر است، به همین دلیل ممکن است قارچهای سمی به ویژه در فصل بهار و پاییز، مورد استفاده خوراکی قرار گرفته و منجر به مسمومیت افراد و عوارض جدی و حتی مرگ شود.
در این اطلاعیه به مردمان محلی توصیه شده است از مصرف قارچهای خودرو به ویژه قارچهایی که در کنار درختان خشک شده میرویند و یا قارچهایی که افراد بومی جمعآوری و به فروش می رسانند جدا خودداری کنند.
برای حفظ سلامتی خود و اعضای خانواده تان فقط از قارچ هایی که توسط مراکز مجاز تولید که دارای مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و در بسته بندی های برچسب دار عرضه می شوند، خریداری و مصرف کنند.
نظر شما