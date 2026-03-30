فرماندار عسلویه: دلگرمی مردم به حافظان امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در بازدید از نیروهای مستقر در ایستگاه‌های ایست و بازرسی سطح شهرستان، از نقش کلیدی آن‌ها در حفظ امنیت تجلیل کرد و اظهار داشت: دلگرمی مردم به شما حافظان امنیت است .

فرماندار شهرستان عسلویه، با گفتن «خدا قوت» به نیروهای حاضر، از تعهد و تلاش بی‌وقفه آن‌ها در تأمین امنیت عمومی قدردانی کرد.

رئیس شورای تأمین شهرستان عسلویه تأکید کرد: حضور فعال این نیروها، آرامش و اعتماد شهروندان را تضمین می‌کند و از آن‌ها خواست تا با هوشیاری بیشتر، امنیت پایدار را در شهرستان حفظ کنند.

این بازدید در راستای تقویت تعاملات مسئولان محلی با نیروهای نظامی بسیج و انتظامی انجام شد.