فرماندار عسلویه: دلگرمی مردم به حافظان امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در بازدید از نیروهای مستقر در ایستگاههای ایست و بازرسی سطح شهرستان، از نقش کلیدی آنها در حفظ امنیت تجلیل کرد و اظهار داشت: دلگرمی مردم به شما حافظان امنیت است .
فرماندار شهرستان عسلویه، با گفتن «خدا قوت» به نیروهای حاضر، از تعهد و تلاش بیوقفه آنها در تأمین امنیت عمومی قدردانی کرد.
رئیس شورای تأمین شهرستان عسلویه تأکید کرد: حضور فعال این نیروها، آرامش و اعتماد شهروندان را تضمین میکند و از آنها خواست تا با هوشیاری بیشتر، امنیت پایدار را در شهرستان حفظ کنند.
این بازدید در راستای تقویت تعاملات مسئولان محلی با نیروهای نظامی بسیج و انتظامی انجام شد.
نظر شما