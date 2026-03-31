هدف حملات شب گذشته دشمن در اصفهان مراکز نظامی بود

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز صدای چند انفجار از نقاط مختلف استان اصفهان شنیده شد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد در این حادثه برخی نقاط و مراکز نظامی مورد هدف قرار گرفتهاند و دستگاههای مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.
معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه هنوز جزئیات دقیقی از میزان خسارات احتمالی در دست نیست، تصریح کرد: تاکنون گزارشی رسمی درباره تعداد شهدا یا مجروحان این حادثه اعلام نشده و اطلاعات تکمیلی پس از جمعبندی اعلام خواهد شد.
در همین حال گزارشهایی نیز از قطعی برق در برخی مناطق اصفهان منتشر شده است و نیروهای شرکت برق در حال بررسی علت و رفع مشکل هستند.
