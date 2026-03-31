  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۵

هدف حملات شب گذشته دشمن در اصفهان مراکز نظامی بود

هدف حملات شب گذشته دشمن در اصفهان مراکز نظامی بود

اصفهان - معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان از شنیده شدن صدای چند انفجار در نقاطی از این استان خبر داد و گفت: همه حملات به مراکز نظامی بوده است.

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز صدای چند انفجار از نقاط مختلف استان اصفهان شنیده شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در این حادثه برخی نقاط و مراکز نظامی مورد هدف قرار گرفته‌اند و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع هستند.

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه هنوز جزئیات دقیقی از میزان خسارات احتمالی در دست نیست، تصریح کرد: تاکنون گزارشی رسمی درباره تعداد شهدا یا مجروحان این حادثه اعلام نشده و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

در همین حال گزارش‌هایی نیز از قطعی برق در برخی مناطق اصفهان منتشر شده است و نیروهای شرکت برق در حال بررسی علت و رفع مشکل هستند.

کد مطلب 6787723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها