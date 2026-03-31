۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۴

استاندار اصفهان: اراده مردم از صدها بمب هسته‌ای قوی‌تر است

اصفهان -استاندار اصفهان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و مراسم‌های اخیر، گفت: در جنگ ترکیبی امروز، اراده مردم از صدها بمب هسته‌ای قوی تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه دوشنبه در مراسم وداع با پیکر آوانس سیمونیان، شهید ارمنی اصفهان در حملات اخیر دشمن، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: آنچه امروز در میدان مشاهده می‌شود، جنگ اراده‌هاست و اراده مردم ایران در این نبرد نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، پیام روشنی برای دشمنان دارد، افزود: اراده پولادین مردمی که در روزهای اخیر با حضور در میادین و خیابان‌ها همراهی و همبستگی خود را نشان می‌دهند، به طور قطع از صدها موشک و بمب هسته‌ای قوی‌تر است.

استاندار اصفهان ادامه داد: این حضور مردمی نشان می‌دهد که جامعه در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن ایستاده و با هوشیاری در میدان باقی مانده است.

وی با اشاره به نقش مردم در تقویت روحیه مقاومت تصریح کرد: حتی برخی رزمندگان نیروهای مسلح نیز معتقدند ثواب حضور در میدان‌های مردمی و همراهی با جامعه در این شرایط، کم‌اهمیت‌تر از حضور در میدان نبرد نیست.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه مردم در هفته‌های اخیر در شرایط مختلف پای کار بوده‌اند، گفت: در یک ماه گذشته شاهد حضور پرشور مردم در برنامه‌ها و مراسم‌های مختلف بوده‌ایم؛ حضوری که حتی در سرمای هوا، بارش برف و باران نیز متوقف نشد.

وی همچنین با قدردانی از همراهی اقلیت‌های دینی در این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: شهروندان ارمنی اصفهان نیز همچون گذشته در کنار دیگر مردم حضور داشتند و این همبستگی و همدلی قابل تقدیر است.

