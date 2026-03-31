به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه دوشنبه در مراسم وداع با پیکر آوانس سیمونیان، شهید ارمنی اصفهان در حملات اخیر دشمن، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: آنچه امروز در میدان مشاهده می‌شود، جنگ اراده‌هاست و اراده مردم ایران در این نبرد نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، پیام روشنی برای دشمنان دارد، افزود: اراده پولادین مردمی که در روزهای اخیر با حضور در میادین و خیابان‌ها همراهی و همبستگی خود را نشان می‌دهند، به طور قطع از صدها موشک و بمب هسته‌ای قوی‌تر است.

استاندار اصفهان ادامه داد: این حضور مردمی نشان می‌دهد که جامعه در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن ایستاده و با هوشیاری در میدان باقی مانده است.

وی با اشاره به نقش مردم در تقویت روحیه مقاومت تصریح کرد: حتی برخی رزمندگان نیروهای مسلح نیز معتقدند ثواب حضور در میدان‌های مردمی و همراهی با جامعه در این شرایط، کم‌اهمیت‌تر از حضور در میدان نبرد نیست.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه مردم در هفته‌های اخیر در شرایط مختلف پای کار بوده‌اند، گفت: در یک ماه گذشته شاهد حضور پرشور مردم در برنامه‌ها و مراسم‌های مختلف بوده‌ایم؛ حضوری که حتی در سرمای هوا، بارش برف و باران نیز متوقف نشد.

وی همچنین با قدردانی از همراهی اقلیت‌های دینی در این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: شهروندان ارمنی اصفهان نیز همچون گذشته در کنار دیگر مردم حضور داشتند و این همبستگی و همدلی قابل تقدیر است.