حملات رژیم صهیونی و آمریکا به کردستان؛ ۲ شهید و ۱۷زخمی در ۲۴ ساعت اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، با اشاره به حملات صورتگرفته در ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی به برخی مناطق استان، ۱۷ نفر زخمی و ۲ نفر شهید شدند.
وی افزود: در این مدت، نقاطی از محله عباسآباد سنندج، شهر دهگلان و سایت وزنه بانه هدف حمله دشمن قرار گرفتند.
رئیس شورای اطلاعرسانی کردستان ادامه داد: در جریان این حملات، در شهرستانهای سنندج و دهگلان هر کدام ۸ نفر از شهروندان زخمی شدند که عمده جراحات سطحی گزارش شده است.
ورمقانی تصریح کرد: در بانه نیز ۲ نفر به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شده است.
