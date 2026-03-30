۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

۸ زخمی و خسارت به بیش از ۲۰۰ واحد در پی حمله هوایی به سنندج

سنندج- فرماندار سنندج از زخمی شدن ۸ شهروند و خسارت به بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی و تجاری در پی حمله صبح امروز خبر داد و گفت: بخش عمده آسیب‌ها متوجه منازل و محل کسب‌وکار مردم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غریب سجادی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی حمله صبح امروز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکی از نقاط داخل شهر سنندج، ۸ شهروند زخمی شدند و بیش از ۲۰۰ واحد تجاری و مسکونی دچار خسارت شده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش عمده خسارات متوجه منازل مسکونی و محل کسب‌وکار شهروندان بوده است، افزود: این مسئله به طور مستقیم زندگی روزمره مردم منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

فرماندار سنندج همچنین از قطع برق در بخشی از منطقه خبر داد و گفت: در پی این حادثه، برق این محدوده قطع شد که نیروهای اداره برق استان بلافاصله در محل حاضر شده و در حال رفع مشکل و برقراری مجدد جریان برق هستند.

سجادی ادامه داد: به منظور ارزیابی دقیق خسارات، تیم‌هایی از فرمانداری برای بررسی وضعیت خودروهای آسیب‌دیده و همچنین گروه‌هایی از بنیاد مسکن برای برآورد خسارات وارده به منازل و واحدهای تجاری به محل اعزام شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تیم‌های امداد و نجات نیز از ساعات اولیه در محل حادثه حضور یافته و در حال انجام عملیات آواربرداری، کمک‌رسانی به مصدومان و رسیدگی به نیازهای فوری ساکنان هستند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، حجم قابل‌توجهی از خسارات متوجه خانه‌های مسکونی و املاک شهروندان عادی بوده و بسیاری از خانواده‌ها در این حادثه دچار آسیب مستقیم شده‌اند؛ موضوعی که بر ابعاد انسانی این رویداد افزوده است.

