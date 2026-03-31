عباس آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی ایران در اقتصاد سیاسیِ منطقه تأکید کرد: مزیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور، در شرایط بحران می‌تواند معادلات قدرت و تقابل را به نفع ایران تغییر دهد.

وی بیان کرد: صیانت از خاک ایران صرفاً یک مسئله سرزمینی نیست، بلکه بخشی از منطق عمیق اقتصاد سیاسی بقا و قدرت در نظام بین‌الملل به شمار می‌رود؛ زیرا در جهان امروز سرنوشت بسیاری از تقابل‌ها تنها در میدان نظامی تعیین نمی‌شود، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی، تاب‌آوری نهادی و عمق راهبردی کشورها نقش تعیین‌کننده دارند.

وی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران افزود: ایران با برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و قرار گرفتن در یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های تجاری جهان، از مزیت‌های کم‌نظیری برخوردار است که می‌تواند در شرایط پرتنش منطقه‌ای، نقش کشور را از یک بازیگر منفعل به بازیگری تأثیرگذار در تعیین قواعد تبدیل کند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در معادلات اقتصادی جهان گفت: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی در جهان محسوب می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تجارت نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می‌کند. هرگونه نااطمینانی در این منطقه، به‌طور مستقیم بر قیمت‌های جهانی انرژی تأثیر می‌گذارد و همین موضوع برای ایران یک اهرم ساختاری در موازنه قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند.

آزادی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند در بلندمدت به فرصت‌های اقتصادی متنوعی از جمله تقویت جایگاه ایران در بازار انرژی، توسعه خدمات لجستیکی و ترانزیتی و حتی نقش‌آفرینی بیشتر در تنظیم‌گری منطقه‌ای تبدیل شود. به بیان دیگر، تنگه هرمز صرفاً یک مسیر عبور نیست، بلکه یک دارایی راهبردی با قابلیت خلق ارزش اقتصادی پایدار به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مفهوم «اقتصاد تاب‌آوری فعال» در شرایط بحران بیان کرد: در سناریوهای تقابل، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و ناامنی مسیرهای جایگزین، می‌تواند به‌صورت ساختاری به نفع کشورهایی عمل کند که هم منابع حیاتی در اختیار دارند و هم بر مسیرهای کلیدی ژئوپلیتیکی اشراف دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام همچنین با اشاره به تحولات ساختاری اقتصاد ایران در سال‌های اخیر گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد ایران به سمت الگویی درون‌زا و شبکه‌محور در حال حرکت است؛ الگویی که با تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه و قدرت‌های نوظهور، وابستگی به ساختارهای سنتی اقتصاد جهانی را کاهش داده است.

وی تصریح کرد: این روند می‌تواند در شرایط بحرانی، امکان بازآرایی سریع روابط تجاری و حفظ جریان درآمدی کشور را فراهم کند و ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد ملی را افزایش دهد.

آزادی در پایان تأکید کرد: استمرار موفقیت ایران در چنین شرایطی نیازمند هم‌افزایی سه مؤلفه اساسی شامل انسجام داخلی، حکمرانی اقتصادی هوشمند و بهره‌برداری فعال از تحولات نظم بین‌الملل است. در چنین چارچوبی، ایران می‌تواند حتی در شرایط سخت تقابل، با اتکا به دارایی‌های راهبردی خود جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را در بلندمدت تقویت کند.