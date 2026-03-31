شهیدی از دیار مراغه؛ روایت مهر از زندگی و شهادت «مبین مسلمان»

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- زهرا ژرفی مهر: مراغه بار دیگر یکی از فرزندان خود را در راه دفاع از وطن تقدیم کرد. شهید مبین مسلمان که از همان سال‌های نوجوانی در مسیر خدمت به انقلاب گام برداشته بود، با روحیه‌ای سرشار از ایمان و اخلاص در راهی قدم گذاشت که سرانجامش شهادت بود.

او فعالیت‌های خود را از سنین پایین در بسیج آغاز کرد و با پشتکار و علاقه، مسیر علمی و نظامی خود را تا دانشگاه امام حسین(ع) ادامه داد. تحصیل در این دانشگاه و سپس حضور در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقطه عطفی در زندگی او بود؛ جایی که خدمت به مردم و دفاع از کشور را به‌عنوان رسالت خود برگزید.

این جوان مراغه‌ای که همواره آرزوی شهادت را در دل داشت، در اسفندماه و در پی حمله دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی، در حال انجام مأموریت و دفاع از وطن به آرزوی دیرینه خود رسید و نامش در شمار شهدای انقلاب اسلامی ثبت شد.

آغاز مسیر از بسیج نوجوانی

شهید مبین مسلمان فعالیت‌های خود را از ده‌سالگی در بسیج آغاز کرد. او از همان دوران نوجوانی روحیه‌ای مسئولیت‌پذیر و انقلابی داشت و علاقه‌اش به خدمت در مسیر انقلاب باعث شد مسیر تحصیل و فعالیت خود را در همین چارچوب ادامه دهد. با ورود به دانشگاه امام حسین(ع)، دانش و تعهد را در کنار یکدیگر آموخت و پس از آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست.

جوانی مؤدب و عاشق اهل‌بیت(ع)

به گفته خانواده و نزدیکان، شهید مبین مسلمان جوانی با ادب، متواضع و سرشار از معرفت بود. او از عاشقان اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رفت و در مجالس مذهبی نیز حضور فعالی داشت. علاقه‌اش به مداحی و یاد اهل‌بیت(ع) باعث شده بود همواره حال و هوای معنوی در زندگی‌اش جاری باشد.

آرزویی به نام شهادت

نامزد شهید می‌گوید: مبین همیشه می‌گفت باید هر لحظه با آمادگی برای شهادت زندگی کرد. او پس از جنگ دوازده‌روزه نیز بارها گفته بود احساس می‌کند از قافله شهادت جا مانده است. همین نگاه نشان می‌داد که شهادت برای او نه یک اتفاق، بلکه آرزویی عمیق و هدفی معنوی در زندگی‌اش بوده است.

روایت خانواده از دلتنگی و افتخار

مادر شهید با دلتنگی از فرزندش یاد می‌کند و می‌گوید: خیلی دلم برایش تنگ شده است، اما سربلندم کرد. مادر با وجود غم از دست دادن فرزند، از اینکه مبین در راه دفاع از کشور به شهادت رسیده است، ابراز افتخار می‌کند.

پدر شهید نیز از اخلاق فرزندش می‌گوید: مبین بسیار با ادب بود. پدرمعتقد است ایمان و شخصیت مبین پشتوانه‌ای برای دوستان و همرزمانش بوده است.

یاد و راهی که ادامه دارد

همرزمان شهید مبین مسلمان، در کنار خانواده و همراهانش در مسیر انقلاب، یاد او را گرامی می‌دارند. آنان باور دارند که راه شهدا ادامه دارد و فداکاری این جوانان، ضامن امنیت و عزت کشور است.

خانواده این شهید با تأکید بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب می‌گویند: تمام فرزندانمان و خودمان نیز فدای این کشور و رهبر هستیم. روایتی از زندگی جوانی که با ایمان، ادب و عشق به اهل‌بیت(ع) زیست و سرانجام در راه دفاع از وطن به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسید.