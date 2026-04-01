به گزارش خبرنگار مهر، معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نقره در آخرین روز کاری (سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵)، در شرایطی که کماکان معاملات بازار سهام در بازار سرمایه ایران به‌دلیل تعطیلی ناشی از جنگ رمضان بسته بود، همانند ۴ روز گذشته با خروج جریان نقدینگی حقیقی مواجه شد و با احتساب خروج نقدینگی بیش از ۳۶۵ میلیارد تومانی روز سه‌شنبه، مجموع خروج نقدینگی حقیقی طی این ۵ روز به ۲۷۲۹ میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات روز گذشته، بیش از ۴۷۷ میلیون واحد از ۳۴ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با پشتوانه طلا و نقره، در مجموع به ارزش ۳۲۶۶ میلیارد تومان خرید و فروش شد که البته کمترین مقدار نسبت به ارزش معاملات روزهای گذشته است.

شایان ذکر متوسط ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نقره در یک سال گذشته بیش از ۶ همت بوده است.

تمرکز نیمی از ارزش معاملات در یک صندوق

بر اساس اطلاعات دریافتی از تابلوی معاملات و دیده‌بان بازار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، یک صندوق پشتوانه طلا با مجموع ارزش معاملات ۱۳۱۲.۳ میلیارد تومانی به تنهایی سهمی ۴۰ درصدی از کل ارزش معاملات امروز صندوق‌های طلا و نقره را به خود اختصاص داد.

این در حالیست که سهم ۵ صندوق اول از کل ارزش معاملات به حدود ۷۰ درصد (۲۲۷۲ میلیارد تومان) رسید و در مقابل ۲۰ صندوق (حدود ۶۰ درصد از کل صندوق‌ها) سهمشان از کل ارزش معاملات امروز کمتر از ۹ درصد بود و در مجموع ارزش معاملاتشان به ۲۸۶ میلیارد تومان رسید.

خروج نقدینگی حقیقی از ۲۵ صندوق‌ طلا و نقره

خالص خروج جریان نقدینگی حقیقی صندوق‌های طلا و نقره در معاملات روز سه‌شنبه ۳۶۵ میلیارد تومان بود اگرچه صندوق‌های نقره در مجموع شاهد ورود ۸۳ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی بودند.

از میان ۳۴ صندوق طلا و نقره، ۲۵ صندوق خروج نقدینگی ۵۱۰ میلیارد تومانی را ثبت کردند، در حالی که ۹ صندوق دیگر (شامل سه صندوق نقره) شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۱۴۵ میلیارد تومان بودند.

یک صندوق به تنهایی با خروج نقدینگی ۱۰۶ میلیارد تومانی حدود ۲۱ درصد از کل خروج نقدینگی را به نام خود ثبت کرد.

در سوی مقابل، ۳ صندوق با ورود ۱۳۱.۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به‌تنهایی سهم حدودا ۹۱ درصدی از کل ورود نقدینگی بازار امروز را ثبت کرد.

در مجموع ۶ صندوق، هرکدام با خروج بیش از ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی حدود ۷۷ درصد (۳۹۰ میلیارد تومان) از خروج نقدینگی کل بازار صندوق‌های طلا و نقره را به خود اختصاص دادند.

نوسانات قابل توجه در ارزش معاملات

بررسی تغییرات قابل توجه ارزش معاملات نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته نشان می‌دهد که ۴ صندوق با افت‌های ۸۰ تا ۹۴ درصدی ارزش معاملات، رکورددار افت ارزش معاملات بودند.

در این بین نیمی از صندوق‌های طلا و نقره (۱۷ صندوق) شاهد افت ارزش معاملات با بیش از ۵۰ درصد هستند و ۸ درصد از صندوق‌ها (۳ صندوق) افت ارزش معاملاتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند.

وضعیت قیمت صندوق‌ها نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV)

بر اساس داده‌های امروز، ۳۱ صندوق (شامل یک صندوق نقره) با قیمتی پایین‌تر از NAV معامله شدند و ۳ صندوق دیگر (صندوق نقره) در قیمتی بالاتر از NAV دادوستد شدند.

در میان این صندوق‌ها، ۲ صندوق با اختلاف ۷ درصد کمتر و نزدیک به ۷ درصد بیشتر نسبت به NAV، بیشترین فاصله قیمتی با NAV را به ثبت رساندند.

جزئیات و مقایسه صندوق‌ها

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی هر صندوق از جمله حجم معاملات، ارزش نقدینگی و نسبت قیمت به NAV، می‌توانید به جدول مقایسه‌ای زیر مراجعه کنید. ارزش‌ها به صورت میلیارد تومان و سهم‌ها به صورت درصد بیان شده است. رتبه‌بندی هر صندوق با توجه به پارامتر مورد نظر در ستونی متناظر با آن پارامتر انجام شده است.

نوع صندوق نماد نام ارزش معاملات سهم از کل ارزش رتبه درصد تغییرات ارزش رتبه جریان نقدینگی حقیقی سهم از ورود یا خروج رتبه P/NAV رتبه درصد آخرین قیمت رتبه آخرین به پایانی رتبه طلا امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا ۵.۷۹۲ ۰.۱۸ ۲۸ -۹۴.۰۱ ۲۱ -۳.۲۱۹ ۰.۶۳ ۱۸ -۴.۹۶ ۱۱ ۰.۹۵ ۲۶ ۰.۵۳ ۲۸ طلا آتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه ۷۷.۶۸۶ ۲.۳۸ ۹ -۲۷.۳۲ ۲ -۶.۶۷۸ ۱.۳۱ ۲۱ -۴.۴۷ ۱۶ ۰.۴۳ ۱۲ ۰.۱۵ ۱۷ طلا آلتون صندوق س. کالای آسمان ۲۹.۶۳۶ ۰.۹۱ ۱۶ -۷۵.۱۸ ۱۶ -۹.۹۳۸ ۱.۹۵ ۲۴ -۳.۴۷ ۲۴ ۰.۴۴ ۱۳ ۰.۰۶ ۱۳ طلا تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن ۲۳.۷۶۸ ۰.۷۳ ۲۰ -۶۹.۳۳ ۱۳ -۱۴.۹۷۴ ۲.۹۳ ۲۷ -۵.۱۶ ۷ ۰.۶۲ ۱۹ ۰.۰۲ ۱۱ طلا جام طلا صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی ۱۴.۷۸۴ ۰.۴۵ ۲۲ NaN #### -۶.۹۴۵ ۱.۳۶ ۲۲ -۲.۴۵ ۳۰ ۱.۵۳ ۳۳ ۰.۳۸ ۲۷ طلا جواهر صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس ۶۸.۰۱۹ ۲.۰۸ ۱۲ -۴۷.۴۴ ۴ -۴۴.۴۷۵ ۸.۷۱ ۲۹ -۵.۱۰ ۱۰ ۱.۰۳ ۲۸ ۰.۳۵ ۲۶ طلا درخشان صندوق س.کالای آبان ۱۱۴.۲۵۴ ۳.۵۰ ۶ ۱.۶۳ ۱ ۴۸.۳۲۷ ۳۳.۲۳ ۱ -۵.۲۸ ۵ ۰.۱۵ ۷ ۰.۳۴ ۲۵ طلا درنا صندوق س.پشتوانه طلای درنا ۱.۱۴۷ ۰.۰۴ ۳۲ NaN #### -۰.۶۹۳ ۰.۱۴ ۱۲ -۳.۳۸ ۲۵ ۱.۲ ۲۹ ۰.۹۹ ۳۳ طلا رز ترنج صندوق س.پشتوانه طلای رز ۹۶.۴۷۰ ۲.۹۵ ۷ NaN #### ۳.۵۸۵ ۲.۴۶ ۵ -۳.۰۵ ۲۶ ۰.۲ ۸ -۰.۱۷ ۸ طلا رزگلد صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی ۸.۱۴۳ ۰.۲۵ ۲۶ NaN #### -۳.۱۰۵ ۰.۶۱ ۱۷ -۴.۶۰ ۱۳ ۰.۹۸ ۲۷ ۰.۲۳ ۲۲ طلا ریتون صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد ۸۹.۳۹۹ ۲.۷۴ ۸ NaN #### ۸.۰۸۱ ۵.۵۶ ۴ -۵.۷۱ ۴ ۱.۳ ۳۱ ۰.۷۵ ۳۱ طلا زر صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان ۵۳.۰۳۵ ۱.۶۲ ۱۵ -۴۶.۷۸ ۳ -۱۱.۳۸۳ ۲.۲۳ ۲۶ -۶.۶۱ ۱ ۰.۶۳ ۲۱ ۰.۲۶ ۲۳ طلا زرفام صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا ۲۸.۸۷۲ ۰.۸۸ ۱۸ -۶۸.۱۶ ۱۲ -۳.۰۶۷ ۰.۶۰ ۱۶ -۶.۰۹ ۲ ۰.۲ ۸ -۰.۲۲ ۵ طلا زرگر صندوق س.کالای کارآمد ۱.۳۳۱ ۰.۰۴ ۳۱ NaN #### ۰.۱۷۹ ۰.۱۲ ۷ -۳.۰۲ ۲۷ ۰.۳۳ ۱۰ ۰.۱۲ ۱۶ طلا زروان صندوق س.کالای ویستا ۱۱.۳۸۸ ۰.۳۵ ۲۳ -۸۷.۲۱ ۲۰ -۵.۴۷۷ ۱.۰۷ ۲۰ -۴.۴۷ ۱۵ ۰.۸۷ ۲۵ ۰.۷۶ ۳۲ طلا زمرد صندوق س.کالای زمرد بیدار ۸.۵۴۱ ۰.۲۶ ۲۵ -۸۶.۴۴ ۱۹ -۴.۰۷۸ ۰.۸۰ ۱۹ -۵.۲۶ ۶ ۰.۷۹ ۲۳ ۰.۰۴ ۱۲ نقره سیلور صندوق س.بازده نقره نوا ۱۶.۸۰۲ ۰.۵۱ ۲۱ NaN #### ۰.۰۲۹ ۰.۰۲ ۸ ۲.۶۹ ۳۳ -۱.۰۵ ۴ -۰.۳۶ ۴ نقره سیمین صندوق س.نقره سیمین هوبر ۶۸.۲۲۲ ۲.۰۹ ۱۱ NaN #### ۴۶.۳۸۴ ۳۱.۸۹ ۲ -۳.۶۷ ۲۳ -۲.۰۵ ۱ -۰.۸۶ ۱ طلا طلا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس ۳۷۷.۶۲۳ ۱۱.۵۶ ۲ -۶۱.۶۸ ۹ -۵۴.۶۶۲ ۱۰.۷۱ ۳۱ -۵.۱۳ ۹ ۰.۶۱ ۱۸ ۰.۳۲ ۲۴ طلا عیار صندوق طلای عیار مفید ۱۳۱۲.۲۷۰ ۴۰.۱۷ ۱ -۶۲.۲۲ ۱۱ -۱۰۵.۹۱۵ ۲۰.۷۵ ۳۴ -۴.۳۷ ۱۸ ۰.۵۵ ۱۷ ۰.۲۱ ۲۰ طلا قیراط صندوق س.کالای درفش دماوند ۴.۸۷۶ ۰.۱۵ ۲۹ -۸۰.۶۴ ۱۸ -۲.۴۶۲ ۰.۴۸ ۱۵ -۲.۷۴ ۲۹ ۱.۲۸ ۳۰ ۰.۶۹ ۲۹ طلا کهربا صندوق س. کالای کهربا ۲۴۵.۴۹۶ ۷.۵۲ ۳ -۵۴.۶۰ ۶ -۵۰.۵۷۶ ۹.۹۱ ۳۰ -۴.۱۸ ۱۹ ۰.۴۵ ۱۵ ۰.۰۷ ۱۴ طلا گلدا صندوق س.پشتوانه طلای پاداش ۳.۵۰۲ ۰.۱۱ ۳۰ NaN #### -۱.۳۷۲ ۰.۲۷ ۱۴ -۴.۶۹ ۱۲ ۰.۴۴ ۱۳ -۰.۰۱ ۱۰ طلا گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین ۶.۹۰۶ ۰.۲۱ ۲۷ -۶۱.۸۳ ۱۰ -۱.۳۶۸ ۰.۲۷ ۱۳ -۱.۶۳ ۳۱ ۲.۲۱ ۳۴ ۱.۲۲ ۳۴ طلا گنج صندوق س. سیمای کاردان ۱۵۴.۵۱۹ ۴.۷۳ ۵ -۵۵.۱۹ ۷ -۵۹.۹۱۹ ۱۱.۷۴ ۳۲ -۳.۹۷ ۲۰ ۱.۳۵ ۳۲ ۰.۷۳ ۳۰ طلا گوهر صندوق طلای کیان ۷۳.۶۷۴ ۲.۲۶ ۱۰ -۷۰.۱۶ ۱۴ -۲۴.۷۰۰ ۴.۸۴ ۲۸ -۵.۱۴ ۸ ۰.۴ ۱۱ -۰.۰۲ ۹ طلا لیان صندوق س.کالای دیبای معیار ۵۳.۹۹۲ ۱.۶۵ ۱۴ -۵۳.۸۱ ۵ -۱۰.۷۰۶ ۲.۱۰ ۲۵ -۴.۴۴ ۱۷ ۰.۴۵ ۱۵ ۰.۱۸ ۱۹ طلا مثقال صندوق س.کالای آگاه ۱۸۲.۲۳۹ ۵.۵۸ ۴ -۵۷.۹۸ ۸ -۷۴.۷۳۸ ۱۴.۶۵ ۳۳ -۴.۵۰ ۱۴ ۰.۷۸ ۲۲ ۰.۲۲ ۲۱ طلا ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر ۲۹.۵۴۹ ۰.۹۰ ۱۷ -۷۳.۵۷ ۱۵ -۹.۷۹۵ ۱.۹۲ ۲۳ -۳.۸۵ ۲۱ -۰.۱۱ ۵ -۰.۲۱ ۶ طلا نفیس صندوق س.پشتوانه طلای صبا ۱۱.۰۷۸ ۰.۳۴ ۲۴ -۷۶.۶۲ ۱۷ ۲.۰۱۷ ۱.۳۹ ۶ -۵.۸۴ ۳ ۰.۶۲ ۱۹ ۰.۱۷ ۱۸ نقره نقرابی صندوق س.کالای کهکشان فیروزه۱ ۲۶.۷۲۳ ۰.۸۲ ۱۹ NaN #### -۰.۰۶۴ ۰.۰۱ ۱۱ ۶.۹۶ ۳۴ -۱.۳۹ ۳ -۰.۵۲ ۳ نقره نقران صندوق س.کالای کهربا۱ ۶۶.۱۶۶ ۲.۰۳ ۱۳ NaN #### ۳۶.۸۲۰ ۲۵.۳۱ ۳ ۱.۸۲ ۳۲ -۱.۷۸ ۲ -۰.۸۵ ۲ طلا نگین فارس صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس ۰.۳۳۲ ۰.۰۱ ۳۳ NaN #### -۰.۰۱۶ ۰.۰۰ ۱۰ -۳.۸۱ ۲۲ ۰.۸ ۲۴ ۰.۰۷ ۱۵ طلا همیان صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر ۰.۱۶۸ ۰.۰۱ ۳۴ NaN #### ۰.۰۲۷ ۰.۰۲ ۹ -۲.۸۶ ۲۸ -۰.۰۶ ۶ -۰.۲۰ ۷

برای مشاهده آخرین وضعیت و رتبه‌بندی سایر صندوق‌ها اینجا کلیک کنید.