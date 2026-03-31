انتشار نماهنگ «سأقاوم» مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تولید آثار متعدد ملی میهنی مرتبط با جنگ رمضان، نماهنگ جدیدی توسط مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«سأقاوم» عنوان این نماهنگ جدید است که طی روزهای اخیر توسط مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و موسسه سوره امید و در ادامه دیگر تولیدات این مجموعه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

در این نماهنگ فارسی و عربی که توسط گروه سرود «راحیل» منتشر شده و در جریان جنگ تحمیلی رمضان هم در مواکب مختلف شهر تهران به صورت زنده اجرا شده ، مرتضی حیدری آل کثیر شعر، شاهین رشیدی تنظیم کننده، احسان طهرانی مقدم کارگردان و علی خواجه تهیه کننده عوامل اجرایی را تشکیل می‌دهند.

قطعه «الله اکبر» با شعر مهدی حنیفه، آهنگسازی عبدالسلام القحوم از یمن، تنظیم سید علی موسوی و اجرای گروه انوار الهدی از قم و قطعه «سیاوش ها» به خوانندگی امیریل ارجمند، شعر امیر شفیعی، آهنگسازی و تنظیم امید رهبران و تدوین حسین نیکزاد، ایران من» با شعری از علیرضا قزوه، آهنگسازی و تنظیم حمید رشیدی، تدوین حسین نیکزاد و خوانندگی هادی حسن بیگی به همراه تک‌آهنگ «شمشیر می‌کشیم» به خوانندگی امیر حقیقت، شعر حسین هدایتی و تنظیم سید حسین موسوی، قطعه «بیعت سرخ» با شعر محمدمهدی سیار ، سید صادق آتشی خواننده و هادی کولیوند به عنوان تنظیم‌کننده هم از جمله قطعاتی بودند که طی روزهای گذشته توسط مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما منتشر شده‌اند.

