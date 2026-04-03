مداحان برای دشمن خط و نشان کشیدند؛ رجزخوانی به سبک قرن ۲۱

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی «مأوا» از جمله مجموعه های مرتبط با موسیقی است که طی روزهای گذشته تولیدات مختلفی را در زمینه جنگ رمضان منتشر کرده است. مسیری که همراه با دیگر مجموعه های فرهنگی هنری از جمله حوزه هنری، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما دربرگیرنده تولیدات متعددی بوده است.

این مجموعه موسیقایی طی روزهای گذشته سه اثر تصویری جدید را هم پیش روی مخاطبان قرار داده است که هریک از آنها در مواکب و تجمعات مردمی کشورمان به نمایش درآمده‌اند.

«خط قرمز»؛ پاسخی هنرمندانه به یاوه‌گویی‌های دشمنان

نماهنگ «خط قرمز» جدیدترین اثر محمد ابراهیمی اصل شاعر و مداح اهل بیت (ع) است، که در دسترس مخاطبان قرار داده شده است.

در توضیحات این اثر آمده است: «این اثر که با محوریت اقتدار ملی و تمامیت ارضی ایران تولید شده، پاسخی هنرمندانه به یاوه‌گویی‌های دشمنان است.»

«بچه‌هاتو ببین» ؛ طنینِ بیعتِ ارتشِ نوجوان ایران با سید مجتبی

گروه سرود «ری نوا» از مجموعه های فعال عرصه سرود در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود اقدام به انتشار نماهنگ جدیدی به نام «بچه‌هاتو ببین» نموده است.

در توضیح این نماهنگ حماسی آمده است: «پرچم بر زمین نمی‌ماند. نماهنگ «بچه‌هاتو ببین»؛ طنینِ بیعتِ ارتشِ نوجوان ایران با سید مجتبی در امتدادِ مسیرِ امامِ شهید و حضوری میلیونی برای اثباتِ یک حقیقت؛ این که ایران هرگز جولانگاهِ آمریکا نخواهد شد.»

«خدا میدونه» ؛ شروع یک کارزار مهم

«الله الله مددی» هم عنوان دیگر نماهنگ تولید شده به مناسب این روزها است که با صدای رضا شریفی مداح اهل بیت منتشر شده است.

در توضیح این نماهنگ آمده است: «در روزهایی که همه از صلح می‌گویند، این نماهنگ از نبردی می‌گوید که تازه شروع شده است! رضا شریفی با شعری که بوی خون و حماسه می‌دهد.الله الله مددی، حالا حالاها نبرد ادامه داره، واسه ما تازه شروع کارزاره.»

طی روزهای گذشته و همزمان با شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای و آغاز جنگ رمضان تعدادی از هنرمندان و مداحان شناخته شده کشورمان با حمایت مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مآوا) اقدام به تولید چندین اثر ملی میهنی در گونه‌ها و سبک‌های مختلف کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به نماهنگ‌های «کجایی» با صدای محمد معتمدی، «اقتدار» به آهنگسازی ژانو باغومیان، «ایران ماشاالله» با صدای سید مجید بنی فاطمه، «ایران» با صدای احسان یاسین، «بلاگردان ایرانم» با صدای حسین حقیقی، «لشگریان ثارالله» با نوای جواد مقدم، «شمشیرعلی» با صدای مهدی رسولی، «الموت الاسرائیل» با صدای ابوذرروحی، «شبای جنگ» به خوانندگی رضا شریفی، «منتصرون» با صدای محمدحسین حدادیان اشاره کرد.