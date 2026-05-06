قدردانی مدیران موسیقی رسانه ملی از دست اندرکاران «الفبای شهادت»

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین قدردانی از هنرمندان و عوامل قطعه «الفبای شهادت» در سالن جلسات مرکز شعر، موسیقی و سرود صداوسیما برگزار شد.

در این جلسه که با حضور محسن صفایی فرد رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان، احمد رمضی سرپرست موسیقی حوزه هنری، رضا مهدوی مدرس و پژوهشگر، حمید اکبرزاده آهنگساز و کارشناس موسیقی و جمعی از کارشناسان و مدیران و هنرمندان برگزار شد، از سازندگان اثر «الفبای شهادت» تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

«الفبای شهادت» اثری درباره کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب است که با شعری از نجمه بنائیان، خوانندگی امیر حقیقت، تنظیم سید حسین موسوی و گروه کر به سرپرستی زهرا محمودی فرد، در جنگ رمضان ساخته و پخش شد.

محسن صفایی فرد رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود طی این مراسم از تداوم برگزاری چنین رویدادهایی به ویژه آثاری که در زمان های حساس و در بزنگاه های مهم کشور، توسط هنرمندان متعهد ساخته می شود، خبر داد.