به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید لطیفی‌نوید گفت: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد و برخلاف قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی آمریکا است، لذا این حمله تجاوز محسوب شده و دفاع بر اساس قوانین بین‌المللی حق ایران است.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان داده که مداخله خارجی منجر به رفاه و آسایش هیچ کشوری نشده است، بلکه باعث تخریب زیرساخت‌ها، هدررفت منابع و تضعیف آن کشورها شده است.

این استاد دانشگاه افزود: مردم هر کشور تأمین‌کننده و تعیین‌کننده منافع خودشان هستند و قدرت‌های مداخله‌گر و دخالت‌های خارجی مبتنی بر تامین منافع کشورهای مداخله کننده است‌.