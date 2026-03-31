دعوت به حضوری دیگر؛ مردم خراسان جنوبی در «۱۲ فروردین» به میدان می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیهای ضمن گرامیداشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان برای حضور در ویژهبرنامههای «یومالله ۱۲ فروردین» دعوت به عمل آورد.
در این اطلاعیه با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۲ فروردین، این روز بهعنوان نقطه عطفی سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی معرفی شده که تجلی اراده ملی و پیوند عمیق جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین با ادای احترام به مقام شامخ امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و گرامیداشت رشادتهای رزمندگان، بر ضرورت پاسداشت این روز تاریخی تأکید کرده است.
در ادامه این اطلاعیه از مردم دعوت شده است تا رأس ساعت ۲۱ روز سهشنبه ۱۱ فروردینماه، با شعار محوری «پرچم بر زمین نمیماند» در برنامههای پیشبینی شده شرکت کنند و جلوهای از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.
بر اساس این گزارش، برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در مساجد، حسینیهها، میادین اصلی و بر بام منازل، همخوانی سرود ملی در سطح شهرها و روستاها، ادای سلام نظامی به پرچم کشور و تجدید میثاق با آرمانهای امامین انقلاب از جمله برنامههای تدارک دیده شده برای این مناسبت است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان ابراز امیدواری کرده است که مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر حماسهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی رقم بزنند.
