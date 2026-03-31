نوری: ترامپ با ادعای حقوق بشر به دنبال غارت نفت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا نوری صبح روز سه شنبه در آیین میثاق اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی که در دفتر نماینده ولی فقیه خراسان شمالی برگزارشد، اظهار کرد: حضور میدانی مردم تنها یک انتخاب نیست بلکه به معنای تداوم ایستادگی در برابر چالش‌ها و پایبندی راسخ به آرمان‌ها و مسیر تعیین‌شده برای کشور است.

وی با اشاره به رخدادهای سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: سال گذشته دو جنگ و یک کودتا بر ملت ایران تحمیل شد اما پرسش اصلی این است که گناه این مردم چیست و استدلال گروه‌های حمله‌کننده بر چه پایه‌ای است؟

حجت الاسلام نوری با طرح مباحث مطرح‌شده درباره برنامه هسته‌ای ایران، افزود: اگر ساخت بمب هسته‌ای بد است، چرا قدرت‌های بزرگ آن را در اختیار دارند و هر روز بر این قدرت می‌افزایند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی به لحاظ قانونی و شرعی ساخت بمب هسته‌ای را حرام اعلام کرده و به این سمت نرفته است.

امام جمعه بجنورد گفت: گاهی ادعا می‌کنند که توانایی هسته‌ای ایران در جنگ ۱۲ روزه نابود شده اما پس از آن جنگ دیگری به راه می‌اندازند.

حجت‌الاسلام نوری همچنین به سخنان اخیر رییس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: وقتی فردی رسما می‌گوید هدفش رسیدن به نفت ایران و غارت است، ادعاهای حقوق بشری چه معنایی دارد؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: ادعای دیگر این است که ایران باید بی‌قید و شرط تسلیم شود، یعنی کشوری با تاریخ و هویت خود در اختیار دیگران قرار گیرد که این با هیچ منطق بین‌المللی سازگار نیست.

وی با اشاره به تهدیدها علیه زیرساخت‌های ایران و مشکلات انسانی ناشی از جنگ‌ها، گفت: کودکان و مادران بی‌گناه زیادی در این جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند و حوادثی مانند واقعه مدرسه میناب بسیار دردآور است.