به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی با اشاره به مصوبات اخیر به دلیل شرایط جنگی از برگزاری مجازی تمامی کلاسهای درس در مقاطع مختلف تحصیلی این استان خبر داد و اظهار کرد: این روند تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت و اطلاعیههای مربوط به برگزاری کلاسها در ماه اردیبهشت متعاقباً اعلام میشود.
وی در تشریح جزئیات بیشتر، بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، امتحانات دانشآموزان پایههای تحصیلی هفتم تا دهم از تاریخ ۹ خرداد ماه آغاز خواهد شد. مدارس فرصت دارند تا پیش از شروع امتحانات، نسبت به تکمیل پوشش تدریس کتابهای درسی اقدام نمایند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین افزود: معلمان مدارس ابتدایی نیز موظف هستند از تاریخ ۹ خرداد ماه، ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی دانشآموزان را آغاز کنند.
رضایی در خصوص زمان برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم عنوان کرد: اطلاعرسانی لازم در زمان مقرر صورت خواهد گرفت. این تصمیمات با هدف حفظ سلامت دانشآموزان و معلمان و همچنین تضمین تداوم فرآیند آموزش اتخاذ شده است.
