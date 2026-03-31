۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

کلاس‌های درس در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان فروردین مجازی است

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: کلاس‌های درس در استان تا پایان فروردین به صورت مجازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی با اشاره به مصوبات اخیر به دلیل شرایط جنگی از برگزاری مجازی تمامی کلاس‌های درس در مقاطع مختلف تحصیلی این استان خبر داد و اظهار کرد: این روند تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت و اطلاعیه‌های مربوط به برگزاری کلاس‌ها در ماه اردیبهشت متعاقباً اعلام می‌شود.

وی در تشریح جزئیات بیشتر، بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی هفتم تا دهم از تاریخ ۹ خرداد ماه آغاز خواهد شد. مدارس فرصت دارند تا پیش از شروع امتحانات، نسبت به تکمیل پوشش تدریس کتاب‌های درسی اقدام نمایند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین افزود: معلمان مدارس ابتدایی نیز موظف هستند از تاریخ ۹ خرداد ماه، ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی دانش‌آموزان را آغاز کنند.

رضایی در خصوص زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم عنوان کرد: اطلاع‌رسانی لازم در زمان مقرر صورت خواهد گرفت. این تصمیمات با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و معلمان و همچنین تضمین تداوم فرآیند آموزش اتخاذ شده است.

