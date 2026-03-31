  حمله به حسینیه اعظم زنجان  دین ستیزی آشکار با جهان تشییع است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار زنجان بلافاصله بعد از حمله هوایی صهیونیستی _ آمریکایی به حسینیه اعظم زنجان در محل حادثه حضور یافت گفت : حسینیه اعظم زنجان نماد یکی از بزرگترین میعادگاه عاشقان جهان و بزرگترین قربانگاه بعد از منا در جهان تشییع میباشد که قطعا این نوع حملات دین ستیزی آشکار با مظاهر دینی است.

استاندار زنجان حملات ددمنشانه رژیم غاصب و کودک کش را به این نوع مراکز مذهبی که هیچ ارتباطی با مراکز نظامی ندارد را جنگ پلید و دین ستیزی آشکار دانست، افزود: پیشنهاد می شود اکنون تمامی خبرنگاران داخلی و خارجی در این نوع محلات آسیب دیده حضور داشته باشند تا بصورت مستند این حملات خبیث و دین ستیز بصورت مستند به سمع و نظر مردم جهان برسد.

وی افزود: مردم کشور ایران و ایرانیان خارج از کشور در روز یوم العباس بالای ششصد هزار نفر در این مکان مقدس حضور پیدا می کنند و در افکار عمومی حسینیه اعظم اجر و قرب بسیار بالای دارد.

استاندار زنجان ضمن قدردانی از زحمات نیروهای امدادرسانی زنجان و هیات امنای حسینیه در محل آسیب‌دیده گفت : کار آواربرداری، جستجو و انتقال مجروحین و شهدا در حادثه حمله در حال انجام است که در این‌حمله رذیلانه به ساختمان اداری، مهمانسرا، کتابخانه، صندوق قرض‌الحسنه حسینیه اعظم زنجان و مغازه های اطراف آسیب وارد شده است.