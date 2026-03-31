جزئیات مراسم تشییع سرداران تنگسیری و اسحاقی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ظهر سه شنبه با اعلام مطلب فوق گفت: پیکر مطهر دریابان تنگسیری فرمانده دلاور وشجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار اسحاقی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه جمعی از شهدای مردمی عصر روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه ساعت ۱۵ از میدان انقلاب اسلامی تهران بسوی معراج شهدا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمودی افزود: پیکرهای مطهر ۶ تن از خانواده شهید اسحاقی که برخی از آنها کودک هستند در میان شهدا تشییع می شود.

وی خاطر نشان کرد: مردم انقلابی و همیشه در صحنه تهران یقینا همانند تشییع های گذشته با حضور پرشور و با شکوه خود در این مراسم از خادمان عزیز خود تجلیل خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: پیکر سردار شهید تنگسیری جهت تشییع و تدفین به آبادان منتقل خواهد شد و مزارش برای همیشه زیارتگاه راهیان نور می شود.