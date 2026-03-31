به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه‌ پیشین جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به حمله امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک مرکز تولید و تحقیق داروهای سرطانی، نوشت: پس از یک ماه جنایات جنگی، امروز شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو هدف قرار گرفت. متجاوزانِ مستأصل —که در تحقق توهمات شیطانی خود ناکام مانده‌اند— اکنون عامدانه یک تولیدکننده مواد اولیه دارویی، از جمله داروهای بیماران سرطانی، را مورد حمله قرار داده‌اند.»

گفتنی است، صبح امروز دشمن با حمله به یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده داروهای ضد سرطان، بیهوشی و بیماری‌های خاص موجب تخریب و آسیب خط تولید دارویی شد.