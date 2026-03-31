حمله به کارگران طرح سامانه گرمسیری در قصرشیرین

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ در پی حمله موشکی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به کارگران یک شرکت پیمانکاری غیرنظامی فعال در پروژه طرح سامانه گرمسیری در شهرستان قصرشیرین، یک کارگر به شهادت رسید و هشت نفر دیگر مجروح شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به مصدومان انجام گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: مجروحان این حادثه پس از دریافت کمک‌های اولیه توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند تا روند درمان آنان ادامه یابد.

سلیمانی با اشاره به تداوم حملات به مراکز غیرنظامی گفت: طی روزهای اخیر نیز چندین نقطه غیرنظامی در استان هدف حملات دشمن قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در یکی از این حملات که روز جمعه در شهرستان کنگاور و مرکز استان رخ داد، ۲۰ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند و ۵۶ نفر دیگر نیز مجروح شدند.