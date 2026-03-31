به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سال نو و بهار طبیعت به سراغ کتاب «عمو نوروز و غول برفی» نوشته حسن موشانی رفتهایم. این اثر که از تار و پود افسانههای کهن ایرانی بافته شده است، داستانی است سرشار از شگفتی، آموزههای اخلاقی و نمادهایی از پیروزی جاودانه نور بر تاریکی. «عمو نوروز و غول برفی» فراتر از یک داستان ساده، دعوتی است به درک عمیقتر مفاهیمی چون امید، جوانه زدن دوستی در دل سختیها و قدرت بیپایان خیر در برابر شر.
رهایی از چنگال غول برفی
قصه در سرزمین یخزدهای آغاز میشود. جهانی که در چنگال سرمای بیامان و تسلط شوم غول برفی اسیر شده است. تاریکی و ناامیدی چون پتکی بر سر مردمان کوبیده میشود و نور امید به سختی راهی برای درخشش مییابد. در این میان، شخصیتی کوچک اما با دلی بزرگ، زنبور کوچولو، پا به عرصه میگذارد. او که با هدف یافتن غذایی برای بقا، سفری را آغاز کرده، با صحنهای تکاندهنده روبرو میشود: گلهای سرسبز و شاداب، اکنون همگی جامد و بیروح در سرمای غول فرو رفتهاند.
اما در میان این ویرانی، گلی استثنایی، سرزنده و با طراوت، از مرگ و یخزدگی گریخته است. این گل، راز رهایی را در خود دارد و زنبور کوچولو را به سوی پیرمردی رهنمون میشود. شخصیتی افسانهای که قرنهاست از این سرزمین دور مانده، اما آمدنش نویدبخش شکوفایی و سرزندگی دوباره است. این پیرمرد کسی نیست جز عمو نوروز، تجسم راستین بهار، نور و آغاز دوباره در فرهنگ ایرانی. زنبور کوچولو، با درکی عمیق از رسالت خطیر خود، به دنبال عمو نوروز شتافته تا او را به سرزمین در بند خود بازگرداند و غول برفی را به زانو درآورد.
ماموریتی مهم که زمین را از سرما نجات داد
سفر زنبور کوچک، برخورد او با عمو نوروز، شخصیت کهنسال و در عین حال پرنشاط، و در نهایت، اتحاد آنها برای شکست غول مخرب و بازگشت باشکوه بهار به سرزمین یخزده، تصویری زنده از غلبه امید بر ناامیدی، شجاعت بر ترس و همدلی است.
حسن موشانی با قلم خود، این مفاهیم را در قالب داستانی گیرا و تصاویری رنگین و چشمنواز به تصویر کشیده است. نثر کتاب، ساده، روان و در عین حال پرمغز است و برای کودکان بسیار دلنشین خواهد بود. «عمو نوروز و غول برفی» نه تنها یک اثر سرگرمکننده، بلکه یک گنجینه فرهنگی است که با ظرافت، آیینها و سنتهای اصیل نوروزی و فرهنگ غنی ایرانی را به کودکان معرفی میکند و پیوندی عمیق میان آنها و میراث نیاکانشان برقرار میسازد.
این کتاب، مخاطب اصلی خود را در گروه سنی ۴ تا ۸ سال یافته است؛ دورهای طلایی که پایههای شخصیتپردازی، درک ارزشهای اخلاقی و شکلگیری هویت فرهنگی کودکان بنا نهاده میشود. «عمو نوروز و غول برفی» ابزاری ایدهآل برای والدینی است که دغدغه تربیت نسلی آگاه به ریشههای فرهنگی خود و آشنا با ارزشهای انسانی را دارند.
مفاهیمی چون جسارت در برابر مشکلات، تابآوری در شرایط سخت، و قدرت همبستگی گروهی، در تار و پود این داستان تنیده شده و به شکلی غیرمستقیم به کودکان منتقل میگردد. کودکانی که مجذوب داستانهای ماجراجویانه، شخصیتهای دوستداشتنی حیوانی و دنیایی سرشار از تخیل هستند، با خواندن این کتاب، تجربهای وصفناپذیر خواهند داشت. این اثر، دریچهای است به سوی دنیای شگفتانگیز نوروز و جشنهای باستانی ایران، که خاطرهای شیرین و ماندگار از آغاز دوباره و پیروزی نور را در ذهن کودکان حک خواهد کرد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
گل گفت: بین گلها و درختان، یک افسانه هست درباره پیرمردی مهربون به نام عمو نوروز. گفته میشه هرجا که میره، سرسبزی و شادی میاره. سالهاست کسی اون رو ندیده، ولی گفته شده که او در خانهای چوبی بالای ابرها زندگی میکنه. شاید بتونی ازش کمک بخوای.
این جمله آخرین حرفهایی بود که گل به زنبور کوچولو گفت و کمکم یخ زد و از بین رفت.
کتاب «عمو نوروز و غول برفی» نوشته حسن موشانی در ۲۷صفحه و در انتشارات متخصصان منتشر شده است.
