۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

نحوه فعالیت امور آموزشی دانشگاه پیام‌نور اعلام شد

دانشگاه پیام‌نور اعلام‌کرد:کلیه کلاس‌های تئوری در مقاطع مختلف به صورت مجازی برگزار شده و کلاس‌های عملی به تابستان موکول می‌شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، با عنایت به تداوم تجاوز دشمن آمریکایی–صهیونیستی به کشور عزیزمان و به منظور استمرار فعالیت‌های آموزشی دانشگاه پیام‌نور، تا اطلاع ثانوی، تصمیمات زیر اتخاذ و برای اقدام ابلاغ می‌شود:

کلاس‌های دروس تئوری در هر سه مقطع تحصیلی به صورت مجازی برگزار می شود. ضروری است مراکز/واحدها تمهیدات لازم را برای برگزاری کلاس‌های برخط فراهم نموده و برای دانشجویانی که امکان اتصال به کلاس آنلاین را ندارند، راهکارهای جایگزین (آفلاین) پیش‌بینی نمایند.

کلاس‌های دروس عملی که نیازمند حضور فیزیکی می‌باشند (از جمله تربیت بدنی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها)، در تابستان برگزار شده و نمرات این دروس برای نیمسال دوم ثبت خواهد شد.

در خصوص دانشجویانی که با گذراندن دروس عملی فارغ‌التحصیل می‌شوند، تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری این دروس بر عهده شورای آموزشی استان خواهد بود.
جلسات دفاع (پایان‌نامه، رساله و پیشنهادیه تحصیلات تکمیلی) به اواخر خردادماه موکول می‌شود. در موارد استثنایی (دانشجویان در آستانه فراغت از تحصیل)، برگزاری دفاع به صورت مجازی با مجوز شورای آموزشی استان بلامانع است.

آزمون جامع مقطع دکتری تخصصی در بازه زمانی دهه سوم اردیبهشت‌ماه تا دهه اول خرداد ماه برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق و نحوه برگزاری آزمون (حضوری یا مجازی) حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ‌ماه اعلام می‌گردد.

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از جزئیات بیشتر، اطلاعیه‌های بعدی را به‌دقت پیگیری نمایند.

زهرا سیفی

