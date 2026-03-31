بیش از ۲۸ هزار نفر از اماکن تاریخی فارس بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر زاهدیان‌نژاد، با تشریح جزئیات آمار بازدیدهای نوروزی فارس اظهار داشت: آرامگاه حافظ با ثبت ۱۱ هزار و ۹۳۲ بازدید، همچنان در صدر کانون‌های توجه علاقه‌مندان به تاریخ و ادب ایران قرار دارد.

وی ادامه داد: پس از حافظیه، آرامگاه سعدی با ۶ هزار و ۳۸۲ نفر و مجموعه تاریخی زندیه با ۳ هزار و ۴۵۸ بازدیدکننده، بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون گردشگری استان فارس در خصوص آمار اختصاصی روز دهم فروردین ماه تصریح کرد: در این روز، مجموعه‌های حافظیه، سعدیه و زندیه به ترتیب میزبان یک‌هزار و ۳۲۹، ۸۰۴ و ۵۶۱ گردشگر بوده‌اند. همچنین در همین بازه زمانی، ۸۵۱ نفر از مجموعه جهانی تخت‌جمشید و ۴۶۰ نفر از مجموعه جهانی پاسارگاد بازدید کردند.

زاهدیان نژاد با تأکید بر اینکه این حجم از استقبال بیانگر پیوند عمیق مردم با میراث فرهنگی کشور است، خاطرنشان کرد: تمامی محوطه‌های تاریخی استان با آمادگی کامل و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در حال ارائه خدمات به مسافران هستند تا تجربه‌ای ایمن، آرام و ماندگار برای گردشگران نوروز ۱۴۰۵ رقم بخورد.