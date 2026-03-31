به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نجفی با اشاره به خطرناک بودن محدوده تخت‌جمشید گفت: به‌دنبال بارش‌های اخیر و افزایش شدت پدیده فرونشست در دشت مرودشت، پردیس تخت‌جمشید شامل محوطه باغ‌ها و بخش‌های پیرامونی این اثر تاریخی، دچار خسارات قابل توجهی شده است.

وی ادامه داد: در پی این شرایط، تعدادی از درختان کهنسال این محدوده بر اثر سست شدن زمین و شدت بارندگی‌ها شکسته و در معرض سقوط قرار گرفته‌اند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان مرودشت افزود: سقوط این درختان می‌تواند خطر جدی برای بازدیدکنندگان ایجاد کند و احتمال بروز آسیب‌های جسمی را افزایش دهد.

نجفی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدگی یا قطع شدن برخی کابل‌ها و تجهیزات برقی در محوطه، گفت: این وضعیت خطر برق‌گرفتگی را به‌طور جدی بالا برده و هرگونه تردد در این بخش را فوق‌العاده خطرناک کرده است.

وی ادامه داد: نفوذ شدید آب ناشی از بارش‌ها باعث سست شدن لایه‌های خاک و تشدید فرونشست در این بخش از مجموعه شده و پایداری منطقه را تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که احتمال وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده را افزایش می‌دهد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی مرودشت تاکید کرد: از شورای تأمین انتظار داریم تمهیدات لازم را برای جلوگیری از حضور مردم در این مکان اتخاذ کند، چرا که امسال طبق روال سال‌های گذشته، امکان پذیرایی از همشهریان در روز طبیعت وجود ندارد.