۴۰ هزار نفر تاکنون از اماکن گردشگری فارس بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر زاهدیان‌نژاد همزمان با استقبال بی‌نظیر مسافران در روزهای پایانی، بر مژده ستاد سفر تأکید کرد: ساعت بازدید از تمامی اماکن گردشگری و تاریخی فارس تا ساعت ۱۹ (۷ عصر) تمدید شد.

وی با اشاره به آمار خیره‌کننده بازدید از جاذبه‌های شاخص استان، اظهار کرد: آرامگاه حافظ با ۱۵ هزار و ۲۱۵ بازدیدکننده، محبوب‌ترین مقصد گردشگری استان در نوروز ۱۴۰۵ بوده است. پس از آن، آرامگاه سعدی با ۸ هزار و ۷۳۱ نفر، مجموعه جهانی تخت‌جمشید با ۶ هزار و ۱۱۸ نفر، ارگ کریم‌خان (مجموعه زندیه) با ۵ هزار و ۱۱۶ نفر و مجموعه جهانی پاسارگاد با ۴ هزار و ۲۱۰ نفر در رتبه‌های بعدی استقبال قرار دارند.

زاهدیان‌نژاد مجموع اسکان داده شدگان در مراکز اقامتی استان از ابتدای طرح را ۹۷ هزار و ۱۴۵ نفر اعلام کرد و افزود: توزیع اسکان مسافران میان مراکز رسمی و غیررسمی انجام شد که در بخش مراکز رسمی (هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، بوم‌گردی و...) ۵۲ هزار و ۶۴۹ نفر و در مراکز غیررسمی (مدارس، کمپ‌ها و...) ۳۹ هزار و ۳۳۳ نفر اقامت گزیدند. همچنین ۵ هزار و ۱۶۳ نفر نیز در اقامتگاه‌های اضطراری اسکان یافته‌اند.

وی در تشریح ایمنی و نظارت بر خدمات سفر گفت: در این بازه زمانی، یک‌هزار و ۲۵۹ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی صورت گرفته که منجر به صدور ۵۴ تشویق، ۱۸ تذکر و ۱۸ اخطار کتبی شده است. طبق آمار ستاد، در حوزه امداد و درمان نیز ۱۴ هزار و ۶۴۲ ماموریت اورژانسی و ۱۳۳ عملیات امداد و نجات توسط هلال‌احمر انجام شده است.

کاهش ۳۳ درصدی ترددهای جاده‌ای

زاهدیان نژاد اعلام کرد: بنا بر گزارش شماره‌های راهداری، از ابتدای طرح تا ۱۳ فروردین، ۹۹۰ هزار و ۲۵۹ خودروی خروجی* در جاده‌های استان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در حوزه حوادث ترافیکی، تعداد فوتی‌های کل طرح ۶۱ نفر ثبت شده است.

معاون گردشگری استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برای تأمین آسایش مسافران به کار گرفته شد و با توجه به اشتیاق میهمانان برای بازدید از میراث جهانی و ملی، ساعت بازدید از اماکن گردشگری و تاریخی فارس تا ساعت ۱۹ شد.