به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلیمی در بازدید میدانی کارگاه‌های گلیم‌بافی، سفال و سرامیک در کازرون گفت : این واحدها در دوران جنگ رمضان تجهیز شده و به‌زودی افتتاح می‌شوند.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی فارس در حین بازدید از یک کارگاه و آموزشگاه گلیم بافی و دو کارگاه سفال و سرامیک با ابراز خرسندی از روحیه‌ی بالای هنرمندان، تأکید کرد که بعنوان نمادی از تلاش و اراده ی جامعه صنایع دستی، بزودی افتتاح خواهند شد.

سلیمی گفت: در شرایط جنگی، هنر دست‌ساز ایرانی پناهگاهی برای روح‌های خسته و نمادی از امید برای آینده بود. هنرمندان کازرون با وجود تمام دشواری‌ها، توانستند کارگاه‌های خود را تجهیز کنند و آماده‌ی کار شوند.

وی ادامه داد: این کارگاه‌ها، نمونه‌ای از توانمندی‌های مردم ایران در حفظ و تداوم هنرهای اصیل هستند.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی فارس از همه‌ هنرمندان و مسئولان دعوت کرد تا با حمایت از این کارگاه‌ها، به تداوم این مسیر کمک کنند.