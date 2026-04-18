تشکیل زنجیره انسانی حمایت از میراث فرهنگی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه همزمان با روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، یک زنجیره انسانی در موزه تاریخ آموزش و پرورش استان فارس که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفته بود، تشکیل شد.

در این مراسم، متخصصین و کارشنانان حوزه مرمت، اعضای شورا فنی استان، حافظان و دوستداران میراث فرهنگی و اساتید و پیشکسوتان حوزه مرمت و صنایع دستی حضور یافتند و پیام‌های مهمی در خصوص ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از میراث تمدنی کشور ارائه دادند.

در پایان، جمع حاضر با انتشار یک بیانیه مشترک، محکومیت حملات خصمانه به اماکن تاریخی ایران را اعلام کردند و خواستار همکاری جامعه جهانی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور شد.

این مراسم نه تنها فرصتی برای گفتگو و همکاری بین کارشناسان و هنرمندان فراهم کرد، بلکه پیامی قوی در خصوص ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی ایران در شرایط بحران را ارسال کرد.