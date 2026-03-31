تمام سلائق دانشگاهی پای دفاع از میهن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست برخط معاونان فرهنگی و دانشجویی، مدیران فرهنگی و کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، روز یکشنبه ۹ فروردین ماه با حضور دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، سعید بابائی، مدیرکل فرهنگی، دکتر مهدی صالحی، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی، ابوالفضل امینی مشاور رسانه معاونت و مدیر مفدا و سایر مدیران و کارشناسان اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ابراز داشت: مسوولان فرهنگی در دانشگاه‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و بر همین اساس ما می‌توانیم حد واسط دانشگاه و جامعه باشیم.

مسعود حبیبی با بیان این‌ که ایده‌های راهبردی از دانشگاه می‌تواند تولید شود و این هنر تک تک شما است، ابراز داشت: دانشگاه‌های ما عمدتا در حوزه‌های بهداشت و درمان هستند و در این حوزه به لطف خدا شرایط به خوبی مهیا شده است و تمام مراکز درمانی در ایام جنگ رمضان ارایه خدمت خوبی داشته‌اند.

وی افزود: معاونان فرهنگی و دانشجویی هر دانشگاه با اساتید به ویژه اساتید شاخص خود سخن بگوید و نقطه نظرات این عزیزان را برای دفاع از میهن ارائه نماید.

معاون وزیر بهداشت با بیان این‌ که نقش اساتید و پزشکان برای جامعه بسیار مهم است و امروز جامعه نیازمند تاب‌ آوری است، ابراز داشت: این هنر ما است تا بتوانیم شرایط را برای همه آحاد جامعه تبیین کنیم و برای دفاع از وطن به عرصه بیاوریم. باور من بر این است که نگاه بلند اساتید و بزرگان دانشگاهی ما در این شرایط بسیار نقش آفرین است.

این مقام مسؤول بیان داشت: پویش بسیار ارزشمند *«سلامت یاران وطن»* یکی از فعالیت‌های موفق و بسیار خوب حوزه فرهنگی کشور در این دوران است. این طرح یکی از طرح‌های کلیدی بسیار ارزشمند است و پس از پایشی که انجام خواهید داد بانک ارزشمند داوطلبان به دست خواهد آمد.

معاون وزیر بهداشت بیان داشت: در این میان برخی از دانشجویان برای ایستادن در شیفت‌های بیشتر داوطلب هستند که این روحیه ستودنی است.

حبیبی تاکید کرد باید با تمام دانشجویان گفتگو کرد. امروز قاطبه دانشگاهیان جامعه سلامت پای دفاع از میهن ایستاده‌اند که بسیار ارزشمند است.