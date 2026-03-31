به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک مسئول بلند پایه در وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه ای بی سی این کشور تاکید کرد: هیچ کسی نمی توانست پیش بینی و تصور کند که واکنش ایران به حمله آمریکا و تل آویو در این حد گسترده باشد.

وی افزود: آمریکا پیشتر با واکنش های انتقام جویانه ایران در این حد و گستردگی رو به رو نبوده که همین مسئله بیانگر تحول محسوس در قدرت ایران در مقایسه با مراحل گذشته است.

پیشتر نیز روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی اذعان کرد، انهدام یک فروند هواپیمای هشدا زودهنگام موسوم به آواکس E-3 Sentry آمریکا توسط ایران به مثابه ضربه‌ راهبردی و جدی علیه واشنگتن تلقی می شود.