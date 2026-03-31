  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

حیرت مسئول آمریکایی از پاسخ نظامی ایران؛ «فکرش را هم نمی‌کردیم»

یک مسئول بلند پایه آمریکایی به قدرت نظامی ایران در برابر تجاوز واشنگتن و تل آویو اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک مسئول بلند پایه در وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه ای بی سی این کشور تاکید کرد: هیچ کسی نمی توانست پیش بینی و تصور کند که واکنش ایران به حمله آمریکا و تل آویو در این حد گسترده باشد.

وی افزود: آمریکا پیشتر با واکنش های انتقام جویانه ایران در این حد و گستردگی رو به رو نبوده که همین مسئله بیانگر تحول محسوس در قدرت ایران در مقایسه با مراحل گذشته است.

پیشتر نیز روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی اذعان کرد، انهدام یک فروند هواپیمای هشدا زودهنگام موسوم به آواکس E-3 Sentry آمریکا توسط ایران به مثابه ضربه‌ راهبردی و جدی علیه واشنگتن تلقی می شود.

    • IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      چون شیطان به واسطه گناهان‌تون عقل‌تون رو گرفته. الان هم اگر ترامپ احمق و نتانی یابوی کودک‌کش رو تحویل ندید آبرو براتون نمیمونه
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      نتانیاهو به درک واصل شه فقط وخلاص
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      ترامپ آدم نیست دولتش صلاحیت مذاکره با ایران ندارد شرایط مذاکره تفاهم نمیفهمد زورگویی باجگیری میکند! خوک زرد فقط زبان زور را خوب میفهمد همچنانکه در مقابل جنگ روسیه با اوکراین خفقان گرفته جرات انتقاد اعتراض حرف زدن به پوتین را ندارد جز عجز لابه التماس
    • تندرو IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      اینقدر زیرساخت نظامی و نیروی انسانی بزنیم که دیگه آمریکا توی این منطقه پیداش نشه و اسرائیل هم تضعیف بشه و بخش از لبنان رو آزاد کنیم
    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      کنترل تنگه هرمز را رها نکنید عوارض کلان از کشتیهای نفتکش عبوری امریکا و دوستانش بگیرید تا درآمد ارزی کشور افزایش یافته ارزانی شود تحریم تورم گرانی را بر امریکا اروپا تحمیل کنید تا آنها هم مثل ملت ایران مزه گرانیها را خوب بچشند بفهمند مرگ بر امریکای ترامپ نتان یابو سگیونیست
    • IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      حکومتهای منطقه حامی امریکا اسرائیلند آنها را هم بزنید مثل کویت قطر بحرین امارات سعودی ترکیه اردن سوریه مصر پاکستان آذربایجان و...! ایران تنهاست در مبارزه با امریکا اول دزد بزرگ جهانخوار و اسراییل دوم دزد حقیر جهانخوار مرگ بر امریکا اسراییل سعودی ترامپ نتانیابو
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      کله زرد دیوانه تهی از مغز و عقل را بکشید تا فتنه جنگ بخوابد لعنت مرگ بر او و نتان یابو دو جهنمی
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      پلهای مهم ارتباطی کشورهای عربی نوکر امریکا سگیونها در منطقه را بزنید حقشان را کف دستشان بگذارید
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      تصمیمات جاهلانه کله زرد امریکا را مضمحل خواهد کرد
    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      امریکائیها چطور ریاست جمهوری این کله زرد بیمار روانی سادیسم را قبول و تصمیمات مخربش را تحمل میکنند!؟

