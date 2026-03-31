آیت الله فلاحتی:حضور شبانه روزی مردم در خیابان جلوه ای از وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با سردار «حسن‌پور» فرماندهی انتظامی گیلان و جمعی از معاونت های نیروی انتظامی گیلان اظهار کرد: زحمات ارزشمند و تلاش بی‌وقفه‌ی نیروهای انتظامی شایسته‌ی قدردانی است. خوشبختانه مراسم چهارشنبه‌سوری امسال که معمولاً یکی از پرخطرترین مناسبت‌ها در حوزه نظم عمومی محسوب می‌شود، با هوشمندی، مدیریت میدانی و اقدام به‌موقع مأموران خدوم پلیس،بسیج و هوشیاری مردم شریف استان به‌صورت کامل ایمن و کنترل شد.

وی افزود: این موفقیت، حاصل تجربه، همکاری مردم و حضور میدانی پلیس در سطح شهری و روستایی است. امنیتی که امروز در سایه همدلی نیروهای خدوم انتظامی و سایر نیروهای مسلح برقرار شده، سرمایه‌ای ماندگار و مایه آرامش مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به حجم بالای ورود گردشگران به استان گفت: بنابر گزارش‌ها، بیش از ۷ میلیون مسافر در ایام نوروز امسال به گیلان سفر کردند که این رقم، مسئولیت دستگاه‌های خدماتی و انتظامی را دوچندان کرده است.

باید همیشه با نسل جوان همراه و همدل بود

وی ادامه داد: با وجود این حجم بالا از تردد، استان گیلان شاهد کمترین میزان حوادث امنیتی و انتظامی بوده و این موضوع، ثمره نظارت دقیق و حضور پررنگ نیروهای پلیس در سطح معابر، محورهای مواصلاتی و مراکز گردشگری است.

آیت‌الله فلاحتی خطاب به مأموران انتظامی گفت: هر ساله از نیمه اسفند تا نیمه فروردین، سخت‌ترین روزهای کاری برای شما رقم می‌خورد و امسال نیز به‌دلیل شرایط ویژه منطقه‌ای، مأموریت‌های شما سنگین‌تر شده است؛ با این حال صبر، ایثار و احساس وظیفه شما قابل تحسین است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: باید همیشه با نسل جوان همراه و همدل بود. جوانان امانت‌های الهی‌اند و پلیس با اخلاق، گفت‌وگو و درک صحیح از نیازهای آنان، می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی نقشی اساسی ایفا کند.

وی همچنین اظهار کرد: در شب‌های گذشته در جمع نیروهای انتظامی در میادین حضور یافتم و از نزدیک شاهد تعهد و غیرت شما بودم؛ این حضور را تداوم خواهم داد. شما بازوی اجرایی امنیت کشور هستید و سلامت و استقامتتان، پشتوانه ارزشمندی برای مردم و مسئولان است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به تحولات منطقه و پیروزی‌های محور مقاومت گفت: اخبار این پیروزی‌ها دلگرم‌کننده و امیدآفرین است و نشان می‌دهد که جبهه حق در مسیر اقتدار پیش می‌رود. امروز، دروغ‌پردازی‌ها و بی‌هویتی رسانه‌های معاند برای ملت‌ها آشکار شده و بی‌اعتمادی ملت‌ها به دشمنان اسلام افزایش یافته است.

امام جمعه رشت در بخش پایانی سخنان خود به حضور گسترده مردم در ایام اخیر اشاره کرد و گفت: حضور شبانه‌روزی مردم در میادین و خیابان‌ها، جلوه‌ای زیبا از وحدت ملی و بصیرت اجتماعی است؛ شور و آگاهی مردمی هر شب پررنگ‌تر می‌شود و این حضور، حجتی است برای همه مسئولان که مردم تا چه اندازه پای کار انقلاب و خدمت‌اند.

وی افزود: من از هدفمندی، احساس مسئولیت و تلاش خستگی‌ناپذیر شما در خدمت به مردم صمیمانه خرسندم و امیدوارم این مسیر جهادی و الهی با قوت ادامه یابد.

سلامت، امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی پلیس است

«سردار حسین حسن‌پور» فرمانده انتظامی استان نیز در این دیدار با قدردانی از توجه و حمایت‌های مجموعه مسئولان، گزارشی از عملکرد یگان‌های مختلف پلیس در ایام پایانی سال و نوروز ارائه کرد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های انتظامی در این دوره گفت: نیروهای پلیس استان با برنامه‌ریزی دقیق، افزایش گشت‌های میدانی، مدیریت ترافیک، نظارت بر اماکن حساس و استقرار تیم‌های واکنش سریع، تلاش کردند تا شهروندان و مسافران تعطیلاتی آرام و ایمن را تجربه کنند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: بخش مهمی از موفقیت‌های این ایام نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارکنان و همکاری مردم بوده است. ما همواره تلاش کرده‌ایم با استفاده از تجهیزات، حضور مؤثر میدانی و رویکرد اجتماعی پلیس، رضایت عمومی را افزایش دهیم.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش، هماهنگی درون‌سازمانی و آمادگی عملیاتی نیروها افزود: سلامت، امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی ماست و مجموعه انتظامی استان همواره با تمام توان در کنار جامعه خواهد بود.