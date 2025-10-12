آیت الله فلاحتی: پیوند مستمر با مردم از ارکان اساسی پایداری امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی عصر یکشنبه در سومین جلسه شورای معاونین و رؤسا و مدیران ستادی که در سالن کوثر ستاد انتظامی برگزار شد ضمن تقدیر از تلاش‌های فرماندهان انتظامی و مرزبانی اظهار کرد: مردم باور کردند مجموعه انتظامی از خودشان است و برای امنیت و آرامش جامعه تلاش می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان نیروهای مسلح گفت: سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و مرزبانی باید همواره در کنار یکدیگر باشند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه هم‌افزایی و تعامل نیروی‌های مسلح، دشمن را مأیوس و نظام اسلامی را مقتدرتر می‌سازد بیان داشت: پیوند مستمر با مردم از ارکان اساسی پایداری امنیت است.

آیت‌الله فلاحتی با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و توفیق روزافزون نیروهای نظامی و انتظامی تأکید کرد: قدردانی از نعمت ولایت و تلاش خالصانه برای حفظ امنیت کشور وظیفه‌ای الهی است و همه ما باید در این مسیر از جان و دل بکوشیم.

امام جمعه رشت در پایان بر اهمیت تعامل قوا در داخل کشور تأکید کرد و گفت: در صدر همه، نیروهای مسلح باید کنار هم باشند و در استان نیز لازم است همه دلسوزانه یاریگر یکدیگر باشند همچنین ارتباط و تعامل نیروهای مسلح با نمایندگان ولی فقیه و سایر مسئولان و مردم بسیار تأثیرگذار است.

قدردانی از حمایت‌های آیت الله فلاحتی از مجموعه انتظامی

«سردار حسین حسن پور» فرمانده انتظامی استان گیلان نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایت‌های مستمر نماینده ولی فقیه از مجموعه انتظامی، بر نقش تعامل و همدلی مسئولان در تحقق امنیت پایدار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه امروز در سایه همراهی نماینده ولی‌فقیه، استاندار و اعضای شورای تأمین، تعامل و هم‌افزایی بسیار مطلوبی در گیلان برقرار است افزود: این امر را یکی از نعمت‌های بزرگ در مسیر تحقق امنیت پایدار می‌دانیم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مجموعه انتظامی استان خدمتگزارمردم شریف گیلان است افزود: حضور پرشور کارکنان در تمامی مراسمات نشانه‌ای از پیوند عمیق پلیس با مردم و روحانیت است.