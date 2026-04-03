به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت اجتناب از خودستایی در نظام تمدنی اسلام، اظهار کرد: تقوای الهی مایه رشد و سعادت انسان در دنیا و آخرت است و از جمله وظایف حاکم الهی و همه مدیران، اجتناب از حبّ اَلثَّنَا یعنی خودستایی است.

وی با اشاره به اینکه مدیر و مسئول در نظام تمدنی اسلام نباید علاقه به ستایش مردم داشته باشد، افزود: کسی که دنبال ستایش مردم باشد، دو اثر منفی دارد؛ اول اینکه عملش حبس می‌شود و در قیامت نباید توقع پاداش الهی داشته باشد، دوم اینکه از نگاه صالحان منفور است. کاری که انسان می‌کند باید برای رضای خدا باشد، خدا که حاضر و ناظر است.

امام جمعه رشت در خطبه دوم با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‌ای (۲۰ فروردین) تصریح کرد: انرژی هسته‌ای و متعلقات آن را با دست توانای جوانان عزیزمان به دست آوردیم و به این افتخار می‌کنیم. دشمن صهیونیستی فکر می‌کرد با شهادت اندیشمندان هسته‌ای، جامعه ما عقب می‌ماند، غافل از آنکه هرچه شهید کرد، شدت رفتن به سوی انرژی هسته‌ای افزایش پیدا کرد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خاطرنشان کرد: این دو گرگ درنده خیال باطلی داشتند که سه روزه ایران را اشغال و جمهوری اسلامی را ساقط کنند، در حالی که ما در هشت سال دفاع مقدس از کوچکترین ابزارهای جنگی عاجز بودیم، اما امروز پیچیده‌ترین سلاح‌های نظامی را داریم.

وی با بیان اینکه آمریکا امروز با مشکلاتی مانند جام جهانی، انتخابات مجلس و افزایش قیمت نفت و بنزین مواجه است، گفت: رژیم ایالات متحده و رژیم منحوس صهیونیستی در این جنگ، کاملاً در بن‌بست و تنگنا قرار گرفته‌اند و بازنده میدان شده‌اند.

امام جمعه رشت سه فرضیه را برای اقدامات پیش‌روی دشمن مطرح کرد و افزود: احتمال دارد آمریکا با تشدید حملات به دنبال پذیرش شکست از سوی ایران باشد، یا با عملیات دروغین خود را پیروز میدان معرفی کند که در هر دو صورت شکست خواهد خورد. احتمال سوم نیز دعوت جمهوری اسلامی به مذاکره جدید است.

وی با استناد به کلام امیرالمومنین (ع) که فرمودند «از دشمنی که شما را به صلح و مذاکره دعوت می‌کند بترسید»، تأکید کرد: دشمن می‌خواهد نزدیک شود تا غافلگیر کند. شیطان کارش فریب است و آمریکا شیطان مجسم است. جنگ باید تمام شود اما نه با این حرف‌ و حدیث‌هایی که برخی می‌زنند.

آیت‌الله فلاحتی در پایان با اشاره به نقش مردم در صحنه مبارزه گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مردم در دوره‌ای که رهبر انتخاب نشده بود، رهبری کردند. هنوز هم میدان مبارزه در وهله نخست در دست مردم است. مردم می‌گویند «جنگ جنگ تا رفع فتنه، مرگ بر آمریکا» و این خواسته ملت در هرگونه تصمیم‌گیری باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.