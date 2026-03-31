به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازگشت پیکر مطهر شهید والامقام جواد لکزایی، برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع این شهید در شهرستان آق‌قلا و مناطق اطراف اعلام شد.

بر اساس این برنامه، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید ساعت ۱۶ امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین در میدان مختومقلی فراغی شهرستان آق‌قلا برگزار می‌شود همچنین آیین استقبال مردمی دیگری نیز ساعت ۱۷:۳۰ در یادمان شهدای گمنام شهر انبارالوم برگزار خواهد شد.

مراسم وداع با پیکر این شهید والامقام نیز ساعت ۲۰ امشب در مسجد جامع المهدی (عج) انبارالوم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود تا مردم منطقه در فضایی معنوی با شهید خود خداحافظی کنند.

برنامه تشییع پیکر مطهر شهید جواد لکزایی نیز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱۲ فروردین در روستای انقلاب، بخش وشمگیر برگزار خواهد شد. در پایان این مراسم، پیکر این شهید در آرامستان زکریای نبی به خاک سپرده می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود این مراسم با حضور گسترده و پرشور مردم قدرشناس منطقه، بار دیگر جلوه‌ای از قدرشناسی و ارادت به مقام والای شهدا را به نمایش بگذارد.