به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف ارز ترجیحی نهم دی ۱۴۰۴ دولت برای بهبود معیشت مردم مقدار یارانه غیرنقدی را از ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومان به هر نفر یک میلیون تومان افزایش داد.

در مرحله جدید، کالابرگ به تمام ایرانیان ساکن در کشور تعلق گرفته و افراد می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی اعم از گوشت، لبنیات، برنج، روغن، حبوبات را خریداری کنند.

اسفند ۱۴۰۴ خرید سبزیجات و میوه نیز به اقلام اضافه شده و شهروندان با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد می‌توانند اقدام به تهیه اقلام تعیین شده کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور در ادامه اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی برداشت کالابرگ الکترونیکی در فروردین‌ ماه سال ۱۴۰۵ را بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، از ۱۵ فروردین‌ ماه می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

همچنین سرپرستان با ارقام پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین و گروه های دارای ارقام آخر کدملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ فروردین‌ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

طبق اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،

کالابرگ اعتبار فروردین۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.