۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۵

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ کالابرگ دومین گروه از شهروندان شارژ شد. شنبه ۱۵ فروردین کمک معیشت غیرنقدی خانوارهای حمایتی تحت پوشش‌ کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به اضافه سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ شد.

در ادامه، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز اعتبار یارانه غیرنقدی سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ واریز شد.

کالابرگ اعتبار فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

فاطمه امیر احمدی

