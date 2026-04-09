به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ کالابرگ دومین گروه از شهروندان شارژ شد. شنبه ۱۵ فروردین کمک معیشت غیرنقدی خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به اضافه سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ شد.
در ادامه، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز اعتبار یارانه غیرنقدی سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ واریز شد.
کالابرگ اعتبار فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.
اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینکهای ناشناس خودداری کنند.
این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارشها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
نظر شما